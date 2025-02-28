高鑫零售易主完成交割　華裕能接替黃明端任主席

要約人由DCP Capital旗下基金DCP Capital Partners II, L.P.間接擁有100%權益。

另高鑫零售宣布，秦躍紅已辭任公司非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自買賣協議交割日期生效；韓鎏已辭任非執行董事，自買賣協議交割日期生效；及黃明端將辭任董事會主席一職，於緊隨綜合文件刊發後生效，惟將留任公司非執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員，直至首個截止日期為止，以符合收購守則規則7的規定及履行其作為獨立董事委員會成員的職責。黃明端將辭任公司非執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員，自首個截止日期起生效。

上述3名離任董事辭職乃由於公司於買賣協議交割後控制權有變，以及離任董事希望專注於個人事務及其他業務活動。

另外，華裕能將獲委任為公司董事會主席、非執行董事及薪酬委員會成員，於緊隨綜合文件刊發後生效；王冠男將獲委任為公司非執行董事及提名委員會成員，於緊隨綜合文件刊發後生效；及梅夢雪將獲委任為公司非執行董事及審核委員會成員，自首個截止日期起生效。

華裕能擔任DCP Capital的聯合創始人兼首席執行官。王冠男擔任DCP Capital的執行董事，負責消費零售投資。梅夢雪擔任DCP Capital副總裁，專注於消費零售投資。