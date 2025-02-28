友邦香港新推強積金整合優惠　紅利回贈可達18888港元

積金局資料顯示，強積金在2024年整體投資表現理想，全年平均淨回報達8.6%，股票基金及混合資產基金全年平均淨回報分別錄得15.3%及7.3%¹。另外，友邦香港有近95%強積金成員更錄得正回報²，對廣大打工仔都是一大好消息！

然而，許多人在踏入社會工作一段日子後，或已累積多於一個強積金帳戶，全港最新個人帳戶數目就已攀升至近663萬個²，即人均擁有逾2個個人帳戶，隨時越積越多帳戶，管理時更費心力，更遑論能否掌握各戶口有多少累算權益或揀選了甚麼基金。

友邦香港最近推出整合優惠，即日起至2025年3月31日，從第三方受託人轉入的新強積金資產，新強積金資產包括以往受僱累積的強積金資產、現職供款帳戶內僱員供款部分的資產(俗稱「強積金半自由行」)、以及可扣稅自願性供款帳戶的資產，可享一次性高達18,888港元紅利。

詳情如下：

優惠受條款及細則約束

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¹資料來源： 積金局「積金‧誌」文章 - 強積金2024年表現理想 - 積金局

²資料來源：積金局 強積金計劃統計摘要 季刊 2024年9月

³自AIA旗下強積金計劃現有成員(「成員」)參與計劃起計至2024年9月30日，以成員之強積金帳戶結餘及已提取金額的總和除以供款額及轉入資產的總和計算，錄得正回報。投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。以上資訊只作參考用途，並非及不應被視為理財或投資建議、推銷、游說認購任何投資產品(包括強積金計劃)的要約。在作出任何投資決定前，你必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。如你對以上內容有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。數據來源：AIA內部數字。