港交所：收窄ETF交易差價　助降投資總成本

大部分投資者在考慮投資ETF時，關注點都只集中於發掘額外回報(俗稱「alpha」)。而忽略了ETF投資總成本(total cost of ownership)，但其實ETF投資總成本也是影響回報的關鍵因素，當中涉及到交易成本(trading cost)及持有成本(holding cost)。

先說交易成本，主要包括券商佣金及買賣差價。買賣差價是指買家願意支付的最高價格與賣家願意接受的最低價格之間的差異。一般而言，價差愈窄，交易成本就愈低，所節省的成本可轉化為額外回報。

收窄ETF差價增成本效益

為了提升香港上市ETF的競爭力，香港交易所過去幾年實施了多項措施，致力增加ETF市場流動性及收窄其交易差價，其中一項重大舉措是於2020年推出新的莊家計劃及價位表，將ETF的最低上落價位降低了最多80%。

此措施對於受最低上落價位限制的ETF特別受惠，可進一步加強ETF作為具有成本效益的多元化投資工具。此外，在香港二級市場買賣ETF的印花稅自2015年起獲得豁免，也有助降低交易成本。

至於ETF持有成本，這部分主要由開支比率(expense ratio)、追蹤差異(tracking difference)和投資稅項所組成。追蹤差異指ETF的表現與其相關資產的表現之間的差異，該差異可以是正數或負數。產生追蹤差異的原因包括ETF在買賣證券以複製基準表現時產生交易成本及其他開支。此外，管理費及營運成本等其他基金開支，以及市況等因素亦可導致追蹤差異。

香港上市ETF受惠低稅率制度

有別於開支比率，稅務開支並非一項會明確列出的成本，意味著此成本並不一定在基金相關文件中明確披露，因此或較難辨別。投資於互惠基金及ETF的投資者，可能須就股息及利息收入繳納三個層面的稅項，包括利息、股息預扣稅，以及基金徵稅等。

就基金徵稅而言，一般適用於投資於美國註冊互惠基金及ETF的亞洲投資者。不過，選擇通過香港上市ETF來投資於同樣的相關資產及市場，則可受惠於香港的簡單及低稅率制度，較投資於美國上市ETF的亞洲投資者可以節省稅率高達30%的股息稅。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁