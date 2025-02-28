差估署1月私宅售價指數跌0.4%　連跌兩個月

本港住宅樓價持續回落，差餉物業估價署周五(28日)公布的臨時數據顯示，2025年1月私人住宅售價指數報287.6點，為逾8年新低，按月再回落約0.45%，已挫兩個月，累跌約1.3%。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.76%。

此外，私人住宅租金升勢則回落，今年1月私宅租金指數報192.9點，按月再升約0.42%，已連升兩個月，累漲約0.78%，走勢繼續跑贏樓價。

1月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月跌幅較大。該指數最新報263.8點，按月下跌約0.98%，連挫兩個月，累跌約1.38%。而實用面積約1,075方呎及以下中小型最新報289點，按月亦挫約0.41%，也連挫兩個月，累跌約1.26%。

今年1月整體樓價指數回落，而各區細單位按月樓價走勢各異，據該署臨時數據，上月各區實用面積約431方呎以下單位平均呎價，以港島區跌幅較大。

該區細戶上月平均每方呎售價跌穿1.2萬港元，最新報約11,725元，按月挫約3.07%，為2016年2月後的近9年最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約504萬元。

至於，新界區最新平均呎價跌穿1萬元，最新報約9,858元，按月回落約1.99%，已連挫3個月，累跌約4.84%，為2016年8月後最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約423萬元。

而上月九龍區細單位平均每方呎售價則連挫兩個月後回升，最新報約10,591元，按月上升約2.64%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約455萬元。