Meta傳擬下季發布AI App力撼ChatGPT　阿爾特曼想反擊？

人工智能(AI)大戰打得如火如荼，外媒引述知情人士透露，朱克伯格旗下元宇宙公司Meta Platforms計劃第二季發布Meta AI App獨立應用程式。OpenAI創辦人阿爾特曼(Sam Altman)表示，「如果Meta試圖對我們發難，假若我們能以一種出其不意的方式反擊，將會變得非常有趣。也許我們會做一個社交App。」

Meta AI聊天機械人於2023年9月推出，該公司將其定位為一款生成式AI數碼助理，可以據現有應用程序中的用戶提示提供響應並創建圖像。公司並計劃為Meta AI測試一項付費訂閲服務，類似於AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI及微軟(Microsoft)向用戶收取月費的方式。

與ChatGPT及Perplexity等競爭對手的生成式AI工具不同，Meta AI目前僅供用戶透過網站及該公司的應用程式如Facebook及WhatsApp使用。知情人士表示，儘管Meta系列應用程式的龐大用戶群都可以存取Meta AI，但如果其作為獨立應用程式使用，用戶或能與數碼助理進行更深入互動。

Meta財務總監1月指，雖然Meta AI努力專注於打造出色的消費者體驗，但隨着時間推移，可見有明顯的盈利機會，包括付費推薦及溢價服務。