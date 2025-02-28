報告：香港為擁有多重居住權企業家首選地

滙豐環球私人銀行發表《2025年環球財富中心投資者》報告指出，香港是擁有多重居住權的企業家的首選地，49%受訪香港企業家額外擁有中國內地居住權，37%中國內地企業家額外擁有香港居住權。

新加坡在近幾十年來已經發展成為國際財富中心，尤其備受亞洲地區內的企業家青睞。報告提到，新加坡與印度組成的財富走廊位列第三大，有19%印度企業家考慮在未來12個月內將個人財富轉移到新加坡。

報告指出，瑞士吸引所有年齡層及財富水平的人士，亦是尋求在未來12個月內將個人財富轉移到新地點的企業家的首選地。在西方市場受訪，擁有多重居住權的企業家中，英國是佔比最大的地區，同時為最年長及最富有的受訪企業家考慮定居的最熱門地點。

至於美國持續吸引來自世界各地的富裕人士及企業家，在對高淨值企業家考慮作為建立部分或全部業務所在地的調查中，與新加坡一同被獲選為23個地點中的首選地點。

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，香港具有吸引中國内地企業家的獨特優勢，而兩地企業家的高度流動性亦推動本地經濟發展及鞏固香港作為國際財富管理中心的地位。同時，隨着更多環球企業家尋求多元化的跨國投資機會，觀察到香港及新加坡吸引到更多來自世界其他快速成長地區的財富流動，尤其是中東地區。

上述報告分析高淨值及超高淨值企業家對國際市場財富及業務的取態，當中聚焦五個擁有獨特而互補優勢的主要環球財富中心。擁有國際化思維的企業家認為地域邊界為他們帶來機遇。