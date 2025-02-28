伍禮賢：科網股可考慮分注獲利　小米待回至50元再部署

光大證券國際證券策略師伍禮賢(Kenny)表示，港股累積升幅不少，加上市場憂慮中美貿易戰再度升溫，令港股出現借勢回吐。伍認為，現階段恒指24,000點有一定阻力，關鍵防守位可留意10天線(大約23,200點左右水平)，若果跌穿則有機會回調至更深水平。他建議投資者，在現時較為波動的市況下，已累積一定升幅的科網股可考慮分注獲利。不過他又指，港股估值仍有向上修復空間，其餘較為落後的板塊可以繼續持有。

國際金價周四(27日)受壓。他指，俄烏戰爭漸趨穩定，加上市場對避險需求減少，令黃金價格出現調整。不過，他相信環球央行增持黃金趨勢將會持續，加上市場對美元依賴性逐步減弱。預料金價下半年有望挑戰每安士3,000美元水平。

至於金礦股，伍認為不少股份升幅對比金價仍然落後，後市仍有追落後空間，建議投資者可趁回落時部署吸納。