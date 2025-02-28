戴爾第4財季多賺26%　惟收入不似預期　睇好AI伺服器需求前景

戴爾(Dell)截至1月底止2025財年第4季，純利15.32億美元，按年升26.82%；收入按年增長7.2%，至239億美元，不及市場預期；經調整後每股盈利2.68美元，好於市場預期。

期內，基礎設施部門收入為114億美元，不及市場預期的118億美元。其中，21億美元來自人工智能(AI)伺服器，市場預期為27.7億美元；電腦部門收入增長1%至119億美元，其中，消費類個人電腦(PC)銷售額下滑12%，商用個人電腦銷售額則增長5%至100億美元。

展望未來，戴爾預計，今季收入介乎225億至235億美元，市場預期為235.5億美元；預期經調整每股盈利為1.65美元。此外，集團預計，在截至2026年1月的2026財年，不包括某些項目的每股盈利約9.30美元，收入介乎1,010億至1,050億美元。市場預期每股盈利為9.24美元，收入為1,030億美元。

對運行AI工具的計算需求推動戴爾、美超微電腦(Super Micro Computer)等高性能伺服器製造商的蓬勃發展。戴爾營運總監Jeff Clarke在聲明中表示，在與馬斯克的xAI及其他客戶達成交易後，戴爾的AI伺服器積壓訂單在第4季底躍升至90億美元。戴爾預計，2026財年伺服器收入將達到150億美元。這比2025財年的98億美元增長約50%。