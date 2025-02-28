美聯劉嘉輝：住宅交投有望增加　樓價料穩中向好

差餉物業估價署今日公布1月私人住宅售價指數創近8年半新低。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於今年初市場觀望中美貿易戰的走向，加上新盤低價出擊搶購買力，有部份急於沽貨的業主減價，令樓價下跌；然而，隨着新一份財案推出利好樓市措拖的效應，相信有助住宅交投增加，樓價亦有望穩中向好。

反觀，租金方面，差估署私宅租金指數連升2個月，較去年同期則升近4%，與樓價走勢背馳，可見即使在1月份租務淡季之下，租金表現持續向好，反映住屋有實際需求。

過去兩年「租升價跌」走勢背馳。近年租金攀升的其中原因是政府積極搶人才以及不少內地生來港讀書，均為香港租務帶來新增需求。預期租務旺季將於下季重臨，屆時有部份內地生為準備新學年會提早來港租樓，相信會為租金帶來進一步上升的動力。

他又指，自2022年底推出的「高才通」計劃，吸引不少人才來港，初期一般選擇租住。不過，隨著計劃至今已超過兩年，租務陸續到期。隨著樓價高位回落，「租升息跌」下，加上樓市於去年2月底已全面撤辣，相信會吸引有意留港落地生根的人才「轉租為買」，為樓價帶來支持。