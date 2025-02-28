金管局：人幣貿易融資流動資金安排　首階段24銀行參與

香港金融管理局今日(28日)宣布人民幣貿易融資流動資金安排下首階段參與銀行的名單，當中包括24家銀行，即日生效。

該安排1,000億元人民幣總額度當中，約500億元人民幣已分配給參與銀行。額度分配是根據個別銀行對人民幣貿易融資業務的預期需求，並考慮該銀行現有人民幣貿易融資業務規模等因素。銀行今日起可透過獲分配的額度向金管局借取人民幣資金，為企業提供人民幣貿易融資服務。

金管局會密切審視安排的落實情況，包括流程的操作、銀行的人民幣貿易融資活動、額度的實際使用，以及市場發展需要。視乎落實情況和市場需求，擬於今年年中推動下一階段的額度分配工作。鼓勵在首階段尚未參與的銀行繼續發展人民幣貿易融資業務，以準備在稍後階段加入。

【首階段參與銀行的名單】

1、中國農業銀行股份有限公司

2、澳新銀行集團有限公司

3、中國銀行(香港)有限公司

4、交通銀行股份有限公司

5、交通銀行(香港)有限公司

6、東亞銀行有限公司

7、法國巴黎銀行

8、中信銀行(國際)有限公司

9、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

10、中國建設銀行股份有限公司

11、中國光大銀行股份有限公司

12、中國民生銀行股份有限公司

13、創興銀行有限公司

14、星展銀行(香港)有限公司

15、星展銀行有限公司

16、德意志銀行

17、恒生銀行有限公司

18、香港上海滙豐銀行有限公司

19、中國工商銀行(亞洲)有限公司

20、馬來亞銀行

21、南洋商業銀行有限公司

22、上海浦東發展銀行股份有限公司

23、渣打銀行(香港)有限公司

24、大華銀行有限公司