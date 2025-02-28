二手樓價指數處近8年半低位　連跌兩周累挫1.05%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.02點，按周跌約0.27%，是2月3日本港大型銀行維持最優惠利率不變及2月4日中國推出連串關稅反制措施當周的市況。減息預期落空，加上中美關係緊張，市場憂慮情緒升溫，CCL連跌2周共約1.05%，創去年10月以來的17周新低。指數向下迫近2024年9月首次減息前135.86點低位，減息後樓價升幅收窄至只有約0.85%。

CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌約0.45%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.39%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.20%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.45點，按周跌約0.3%。CCL(中小型單位)報136.40點，按周跌約0.26%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌約1.09%及約1.04%。CCL(大型單位)報140.09點，按周跌約0.31%，連跌6周共約1.70%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別處於2016年8月底、9月中及9月底水平。

四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。九龍CCL_Mass報134.07點，按周跌約1.19%，跌幅21周以來最大，連跌2周共約1.26%。港島CCL_Mass報138.03點，按周跌約0.73%，連跌2周共約0.99%。新界東CCL_Mass報149.32點，按周升約0.18%，結束3周連跌。新界西CCL_Mass報125.22點，按周升約1.15%，升幅16周以來最大，指數上周急跌今周反彈。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月中、10月初及10月中水平徘徊。