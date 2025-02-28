金管局：上月認可機構存款總額升1.4%

金管局公布，認可機構的存款總額在2025年1月份上升1.4%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.5%。香港人民幣存款在1月份上升6.5%，於1月底為9,868億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為 13,774億元人民幣，而12月份為14,016億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

1月份貸款與墊款總額下跌0.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在1月份下跌0.5%，在香港境外使用的貸款在1月份則上升0.6%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由12月底的77.1%，下跌至1月底的75.7%。

1月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.5%，與去年同期比較均上升4.5%。1月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3.0%，與去年同期比較則上升1.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份均上升1.6%，與去年同期比較，M2及M3均上升9.6%。

當局提醒，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。