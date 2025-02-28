香港電訊成首家港資電訊商在內地獲增值電訊業務經營試點批覆
2025年02月28日 16:47
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香港電訊(06823)旗下全資子公司在中國內地取得增值電訊業務擴大對外開放試點批覆，是首家獲互聯網服務供應(ISP)和互聯網內容供應(ICP)資格的港資電訊營運商，標誌着集團自1992年於中國內地發展業務以來，在參與國家電訊業對外開放邁出的重要一步。
工信部去年10月正式啟動在北京、上海、海南及深圳4地的增值電訊業務擴大對外開放試點工作。試辦實施後，外資企業將可在這些地區獨資經營互聯網數據中心(IDC)、互聯網服務供應、互聯網內容供應、線上數據處理及交易處理等增值電訊業務。意味企業不僅將可擴大經營的業務範圍，還能夠更深
入及更長遠地參與內地算力和雲端服務等市場，共同促進中國內地相關產業的發展。
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，集團為國內企業「走出去」和外資企業「走進來」提供全方位的通訊及技術服務和支援。旗下國內子公司擁有經營多項增值電訊業務的合法資格，為企業客戶提供度身訂造的網絡服務、全方位的創新數碼解決方案和企業託管服務等。
吳續稱，香港電訊擁一直協助不同範疇的企業客戶拓展市場和業務版圖，行業涵蓋新能源汽車、零售、資訊科技、金融業及製造業等，為它們實踐「出海」策略，將業務擴展至東南亞國家。