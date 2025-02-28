香港電訊成首家港資電訊商在內地獲增值電訊業務經營試點批覆

工信部去年10月正式啟動在北京、上海、海南及深圳4地的增值電訊業務擴大對外開放試點工作。試辦實施後，外資企業將可在這些地區獨資經營互聯網數據中心(IDC)、互聯網服務供應、互聯網內容供應、線上數據處理及交易處理等增值電訊業務。意味企業不僅將可擴大經營的業務範圍，還能夠更深

入及更長遠地參與內地算力和雲端服務等市場，共同促進中國內地相關產業的發展。

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，集團為國內企業「走出去」和外資企業「走進來」提供全方位的通訊及技術服務和支援。旗下國內子公司擁有經營多項增值電訊業務的合法資格，為企業客戶提供度身訂造的網絡服務、全方位的創新數碼解決方案和企業託管服務等。

吳續稱，香港電訊擁一直協助不同範疇的企業客戶拓展市場和業務版圖，行業涵蓋新能源汽車、零售、資訊科技、金融業及製造業等，為它們實踐「出海」策略，將業務擴展至東南亞國家。