飛達控股預警去年綜合溢利最少跌50%

出現上述溢利減少主要乃由於以下各項所致，誠如公司日期為2024年8月27日截至2024年6月30日止6個月之中期報告內所報告，集團於中期期間之股東應佔溢利較2023年同期下跌45.8%，其主要由於歐美市場零售消費信心偏弱，加上主要客戶尚在消化年前大量備貨而囤積的庫存。於2024年下半年，集團之貿易業務持續面臨零售消費市場疲弱及主要客戶積壓庫存的問題。

集團已完成墨西哥新工廠及倉庫之建設項目，目的是分散其製造業務之地理風險以及更好地服務其美國客戶。於截至2024年12月底止年度內，新工廠之經營錄得虧損，原因為其正在培訓足夠新工人，以符合該公司之品質標準及客戶之訂單需求。

新收購之荷蘭附屬公司Difuzed B.V.自2024年8月23日收購以來之經營虧損。

於截至2023年12月底止財政年度內，集團因出售美國物業而錄得一次性溢利(除稅後)3,930萬港元，而於2024年則並無此類帶來溢利之交易。