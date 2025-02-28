京東與全職外賣騎手簽約　有序推進「五險一金」繳交

該公司早前宣布，在未來一段時間，會為外賣全職騎手繳交「五險一金」，包括其個人所需繳納部分，以確保騎手現金收入不會因為繳交「五險一金」而減少，另為兼職騎手提供意外險和健康醫療險，並希望將對行業形成良性示範。

據了解，京東外賣由集團旗下即時零售及配送平台達達騎手負責。有簽約騎手表示，享受平台給予的保障。其中，在北京昌平達達工作8年的劉師傅和妻子戴師傅，京東為其繳交「五險一金」，「讓我們有了保障」；北京大興區「女單王」石師傅對繳交「五險一金」解決「看病難」的問題感到非常開心。

「五險一金」是內地「打工仔」享有的社會保險和公積金福利，「五險」是中國建立基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險制度，保障公民在年老、疾病、工傷、失業、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質幫助的權利。