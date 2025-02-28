高力李婉茵料下個財年港府土地收入為210億元

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，政府在下個財政年度，連計一鐵一局，計劃推出11幅住宅用地。其中新增的5幅用地則分別來自筲箕灣、佐敦谷、牛頭角、屯門以及荃灣，均為市區及具成熟配套的地皮，可見政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商吸納地皮的能力。

同時，政府公布在未來一年停售商業用地，且考慮將部分商業用地改劃作住宅用途或按比例的商住混合用途，預期目標選址在石門安心街與安平街交界的原商業樓面及啟德4C區4號地皮，相信能與區內其他住宅物業促成協同效應。

值得一提，預算案同時宣布延遲洪水橋原址換地期限，予以發展商更充分的時間作預算規劃及應對市況發展。預測下個財政年地價收入為210億元，比本財年的330億元削39%。政策反映政府願意聆聽業界訴求之餘，土地推售預期也更貼近現實市況。

她續指，隨着樓市全面撤辣及專才引入政策逐見成效，需求逐漸穩定，加上美聯儲於去年第三季起接連減息，一定程度提振了市場的投資意欲。政府的土地推售策略也因時制宜，以中小型住宅地皮、或以拆細地皮，精簡配套條件方式，得以成功售出包括兩幅沙田小瀝源及一幅東涌新擴展區的住宅地皮及青衣的一幅物流用地。

此外，政府亦宣布延遲兩幅分別位於元朗南及洪水橋的多層工業大樓的截標時間，予以發展商更充分時間評估可行性。假設整體經濟形勢不變，政府繼續乘目前市場動力、土地策略及價格預期，要達到新財年的土地收入目標也較為樂觀。