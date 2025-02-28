惠譽：港財赤恐持續　信貸風險增　財政儲備仍支持AA-評級

國際評級機構惠譽指，香港未來幾年財政赤字持續，比相同信貸評級的經濟體為高，警告本港信貸風險增加。惠譽認為，新一份預算案中財政整合的步伐緩慢，而且儲備持續減少，可能逐漸增加本港的信貸風險。不過短期內，本港的財政儲備內依然足以支持「AA-」評級，展望維持「穩定」。

惠譽指出，撇除債券收益部分，2024/25財政年度赤字佔本地生產總值(GDP)達6.2%，高於上一份預算案預測的4.6%，也高於2023/24年度的5.8%。預期溫和的經濟復甦，以及樓市持續疲弱，將繼續影響政府收入。政府目標是在2025/26年度將赤字收窄至GDP的4.8%。不過，政府預計在5年預測期內，綜合財政狀況將無法回復盈餘，較去年預算案預期2027財年能回復盈餘有所倒退。

另一方面，政府計劃將6個基金內的620億港元(約佔GDP的1.8%)轉回政府帳目，惠譽認為此舉不會長期為政府收入帶來可持續的提升。

對於本港經濟前景，惠譽預期，本港2025年經濟增長為2.8%，比2024年估計的2.5%略高。如果中美貿易摩擦較目前預期嚴重，恐加劇樓市下行，令公共財政面臨更大壓力。