佳兆業集團公布最新境外債務重組資料

佳兆業集團( 01638 )公布境外債務重組的進一步資料，包括計劃會議的結果。當中佳兆業香港計劃會議已於周五(28日)上午9時15分(香港日期及時間)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，並與Harney Westwood & Riegels(Cayman)LLP位於3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street Grand Cayman POBo x 10240, KY1-1002 Cayman Islands的辦事處連線舉行視像會議直播。佳兆業香港計劃已獲所需的大多數佳兆業香港計劃債權人批准。該公司現將尋求高等法院對佳兆業香港計劃的批准及認許。尋求認許佳兆業香港計劃的呈請聆訊目前訂於今年3月21日上午十時正（香港時間）於高等法院舉行。

另外，佳兆業開曼計劃會議已於周五上午10時23分（香港日期及時間）於盛德律師事務所的辦事處舉行，並與Harney Westwood & Riegels(Cayman)LLP位的辦事處連線舉行視像會議直播。佳兆業開曼計劃已獲所需的大多數佳兆業開曼計劃債權人批准。該公司現將尋求開曼群島大法院對佳兆業開曼計劃的批准及認許。尋求認許佳兆業開曼計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年三月二十六日上午九時三十分（開曼群島日期及時間）於開曼群島大法院舉行。

此外，瑞景香港計劃會議已於周五(28日)上午十一時十二分（香港日期及時間）於盛德律師事務所的辦事處舉行，並與Harney Westwood & Riegels,LP的辦事處連線舉行視像會議直播。瑞景香港計劃已獲所需的大多數瑞景香港計劃債權人批准。該公司現將尋求高等法院對瑞景香港計劃的批准及認許。尋求認許瑞景香港計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年三月二十一日上午十時正（香港日期及時間）於高等法院舉行。

最後，瑞景英屬處女群島計劃會議已於周五(28日)中午12時05分（香港日期及時間）或二零二五年二月二十八日凌晨十二時零五分（英屬處女群島日期及時間）於盛德律師事務所的辦事處舉行，並與Harney Westwood & Riegels,LP辦事處連線舉行視像會議直播。瑞景英屬處女群島計劃已獲所需的大多數瑞景英屬處女群島計劃債權人批准。該公司現將尋求東加勒比最高法院轄下高等法院對瑞景英屬處女群島計劃的批准及認許。尋求認許瑞景英屬處女群島計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年四月七日（英屬處女群島日期）於東加勒比最高法院轄下高等法院舉行，而聆訊時間將於較後日期確認。