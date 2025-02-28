長沙灣新盤首輪開賣暫沽出61伙　天水圍盤加推55伙

《財政預算案》後首個開賣的全新盤，長沙灣項目首輪以價單形式發售148伙，市傳截至晚上約9時，即晚暫沽約61伙。天水圍樓盤最新公布加推價單2號，涉及55伙。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE加推55伙

●長沙灣Belgravia Place第2期首輪開售

●北角海璇II三房成交價4,597萬

●馬頭角南首第一輪銷售累收逾7,000票

●元朗洪水橋滙都2月累售160伙

●藍田KOKO HILLS系列累售882伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周五(28日)錄得5座6樓F室的成交，單位實用面積670方呎，屬三房一套梗廚間隔，成交價1,226萬元，呎價約18,299元。整個KOKO HILLS系列至今售出882伙，已套現逾85億元。

●沙田星凱‧堤岸連續6日錄承接

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，連續6日均錄得成交，周五(28日)再售出一伙開放式戶，單位為1座43樓C室，實用面積228方呎，成交價493.9萬元，呎價約21,662元。樓盤本月暫沽15伙，套現逾1.8億元，開售至今累售1,292伙，佔全盤1,335逾96%。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期特色戶呎售約13,482元

●油塘蔚藍東岸三房售2,430萬元