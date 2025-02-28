長沙灣新盤首輪開賣暫沽出61伙 天水圍盤加推55伙
2025年02月28日 21:05
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《財政預算案》後首個開賣的全新盤，長沙灣項目首輪以價單形式發售148伙，市傳截至晚上約9時，即晚暫沽約61伙。天水圍樓盤最新公布加推價單2號，涉及55伙。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE加推55伙
新鴻基地產(00016)發展的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，周五(28日)上載價單2號，提供55伙，連回贈計折實平均呎價約11,289元，較首批高約3.8%。價單2號涵蓋一房至三房間隔，單位實用面積介乎303至679方呎，折實價約344.6萬至約1,067.3萬元，折實呎價由10,211至15,720元。
●長沙灣Belgravia Place第2期首輪開售
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，於周五(28日)展開首輪銷售，以價單形式發售148伙。準買家於下午5時半起陸續到場登記。據市場消息指，首輪銷售暫錄76組準買家到場報到，截至晚上9時，暫沽約61伙。資料顯示，是日出售的單位涵蓋26伙一房戶，71伙兩房戶及51伙三房戶，折實價408.78萬至886.86萬元，折實平均呎價約16,065元。
●北角海璇II三房成交價4,597萬
市區豪宅不乏承接，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周五(28日)通過招標售出第1座15樓B室，實用面積1,164方呎，採三房一套連工作間間隔，設私人電梯大堂，連同一個車位以4,597.8萬元成交，呎價為39,500元。
●馬頭角南首第一輪銷售累收逾7,000票
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，將於周六(1日)以價單形式出售181伙。發展商預告，將視乎市場反應考慮加推單位及進行再次輪銷售。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目首輪銷售累計收票逾7,000張，超額認購逾37倍。入票的準買家當中，有約55%來自九龍區，有約30％來自新界，其餘為港島區及非本地客。
●元朗洪水橋滙都2月累售160伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都系列項目，月內交投表現理想，周五(28日)再添1宗成交，本月累售約160伙，吸金逾7億元。集團執行董事關堡林表示，最新售出的單位為滙都II的第5座12樓B09室，實用面積430方呎兩房間隔，成交價510.86萬元，呎價約11,800元。整個系列項目至今已賣出逾800伙。
●藍田KOKO HILLS系列累售882伙
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周五(28日)錄得5座6樓F室的成交，單位實用面積670方呎，屬三房一套梗廚間隔，成交價1,226萬元，呎價約18,299元。整個KOKO HILLS系列至今售出882伙，已套現逾85億元。
●沙田星凱‧堤岸連續6日錄承接
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，連續6日均錄得成交，周五(28日)再售出一伙開放式戶，單位為1座43樓C室，實用面積228方呎，成交價493.9萬元，呎價約21,662元。樓盤本月暫沽15伙，套現逾1.8億元，開售至今累售1,292伙，佔全盤1,335逾96%。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期特色戶呎售約13,482元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月至今(28日)共錄得17宗成交，包括最新售出Fiskars 第2A座的2樓A1室，為實用面積656方呎的三房單位，外連273方呎平台，成交價約884.4萬元，呎價約13,482元。
●油塘蔚藍東岸三房售2,430萬元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近售出2座15樓B室，實用面積1,071方呎，採三房一套連儲物室間隔，單位南向開揚，可享維港海景及藍塘海峽景觀，成交價2,430萬元，呎價約22,689元。發展商指，全盤累計售出451個單位，總套現金額逾40億元。