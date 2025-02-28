嘉湖套三房完租約即沽　做價480萬呎價7700元

藍籌屋苑收租業主「棄守」，天水圍嘉湖山莊套三房單位，租約完結後即沽貨，減價10萬元，即以480萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角縉景臺2座高層B室，實用面積約419方呎，兩房間隔，望樓景，叫價688萬元，最終減價40萬元，以648萬元成交，呎價約15,465元，減幅約5.8%，屋苑自去年中以來呎價重上1.5萬元水平。

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九龍區

●利嘉閣謝國勳表示，荔枝角清麗花園B座中高層2室，實用面積約403方呎，兩房間隔，新買家為首置客，議價後獲減10萬元，以390萬元成交，呎價約9,677元，屋苑目前約有15個放盤，入場費約360萬元。

●中原許永生指，長沙灣昇悅居2月暫錄約4宗買賣，包括1座高層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原先叫價818萬元，買賣雙方經連番議價後，減至788萬元易手，呎價約15,242元。

●世紀21家天下黎振傑稱，奧運站帝柏海灣3座中層F室，實用面積約473方呎，兩房間隔，以875萬元成交，呎價約18,499元，原業主於2009年11月以480萬元購入，持貨約16年帳面獲利395萬元。

●中原洪金興稱，油塘PENINSULA EAST第2座中層D室，實用面積約870方呎，套三房間隔，望內園景及避風塘海景，最初叫價1,180萬元，議價後獲用家以1,160萬元承接，呎價約13,333元，原業主持貨將近10年，轉手帳面可獲利297.1萬元。

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新界區

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊於《財政預算案》後錄得兩宗買賣，包括美湖居4座低層B室，實用面積約623方呎，套三房間隔，早前租約完結，叫價490萬元放售，以480萬元沽出，呎價約7,705元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山薈朗1座中層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，望市景，放盤約1個月，叫價300萬元，獲買家以282萬元承接，減幅約6%，呎價約12,314元，原業主於2016年9月購入，帳面虧蝕10萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山海濤居4座中層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，獲買家以530萬元承接，呎價約12,802元，原業主於2010年11月以250萬元購入，約15年帳面獲利280萬元。

●美聯陳少鴻稱，西頁西沙帝琴灣凱琴居18座中層B室，實用面積約1,138方呎，套三房房間隔，另連士多房，九龍區買家睇樓約4個月，終以1080萬元購入，呎價約9,490元，原業主於2002年9月以750萬元購入。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山新港城2月暫錄4宗買賣，屋苑L座高層7室，實用面積約338方呎，兩房間隔，叫價約530萬元，日前以503.8萬元易手，呎價約14,905元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖指，馬鞍山中心1座中層A室，實用面積約468方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，日前議價後以578萬元易手，呎價約12,350元，新買家為上車客，原業主持貨約10年帳面獲利約20萬元。

●美聯江文達表示，沙田御龍山9座極低層單位，實用面積約1,845方呎，四房間隔，望內園景，早前叫價2,800萬元，放售約兩星期後，經議價後以2,800萬元成交，呎價約13,550元，低市價約10%，新買家為換樓客。

●中原侯惠良稱，沙田中心2月暫錄約5宗買賣，屋苑海寧大廈中層E室，實用面積約288方呎，兩房間隔，叫價約430萬元，日前議價後以418萬元易手，呎價約14,514元，原業主於2016年以420萬元購入，約9年帳面蝕約2萬元離場。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田濱景花園2座高層G室，實用面積約545方呎，套三房間隔，望市景，單位原先叫價720萬元，放盤約兩個月，減90萬元，以630萬元沽出，減幅約12.5%，呎價約11,560元。

●晉誠鄧錦雄稱，深井碧堤半島6座高層B室，實用面積約893方呎，三房則王，獲區內客以945萬元購入，呎價約10,582元，而銀行估價較成交價仍高約5至8%，原業主於2004年以375萬元一手買入，帳面獲利570萬元。

●中原丘漢偉指，荃灣荃威花園R座中層5室，實用面積約533方呎，兩房間隔，去年8月叫價490萬元，期內多次下調叫價，近日再減至420萬元，外區上車客帶票睇樓，再減至388萬元成交，呎價約7,280元，原業主持貨約8年，帳面蝕110萬元。

●中原伍潔玲表示，荃灣居屋祈德尊新邨A座高層H室，實用面積約508方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價500萬元，議價後共減50萬元，以450萬元沽出，呎價約8,858元，新買家為年輕內地專才。

●中原黃騰達稱，荃灣縉庭山2座高層特色戶，實用面積約642方呎，三房間隔，另連約559方呎天台，原業主去年9月重新積極放盤，當時叫價950 萬元，最終以870萬元沽出，呎價約13,551元，新買家為新婚客。

●美聯李永康表示，青衣藍澄灣6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，早前叫價475萬元，再減7萬元，以468萬元成交，呎價約9,590元，新買家為租客，原業主2023年以560萬元購入，持貨約兩年帳面虧損約92萬元。

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