美股三大股指個別發展　港股夜期高水逾80點

美國總統特朗普於本港時間周四晚上宣布再度對華加徵關稅，連兩個鄰國──加拿大和墨西哥都不放過，美股同日已先跌為敬，周五早段個別發展，道指現升104點，報43,344點；標指升近5點，報5,866點；以科技股為主的納指現跌62點，報18,481點。

港股夜期現升60點，報23,027點，較周五本港收市高水86點。

早前出爐的美國經濟數據欠佳，市場憧憬聯儲局減息，倫敦股票交易所集團(LSEG)數據顯示，截至周三為止一周，美股基金錄得197.1億美元(約1,537.38億港元)淨流入，為9周最多，吸資量遠多於歐股基金和亞股基金的分別43.3億美元及32.5億美元。

瑞銀財富管理投資總監Mark Haefele表示，就算特朗普對特定國家加徵關稅，息口會隨通脹回落，對美股仍有信心，亦看好優質債券，如5年期美國國債和投資級別的企業債券。

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克領導政府效率部(DOGE)得罪大量既得利益者，全美最大工會之一的美國教師聯會去信貝萊德(Blackrock)、領航(Vanguard)等大型基金公司，擔心他們忽視Tesla持股的風險，要求正視，除了上季盈利倒退和市場競爭，還有馬斯克不務正業。

Tesla正開拓新的增長點，據報已向加州申請提供類似Uber的召車服務，無人駕駛的士(Robotaxi)則未申請，但也算是為將來進軍無人駕駛的士鋪路。