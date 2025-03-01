東方日報B1：美「特」加關稅　亞太股匯油金加密幣齊插水

美國總統特朗普就職「滿月」隨即發動「貿戰特襲」，下周二起對進口中國貨額外加徵10%關稅之餘，並對鄰國墨西哥和加拿大徵收25%關稅，殺市場一個措手不及。由於事出突然，環球金融市場隨即進入避險狀態，由股、匯、油金商品以至加密貨幣市場均上演「高台跳水」，唯獨美元再彰顯避險貨幣功能，表現獨強，美匯指數曾見107.45。美國政府關稅政策不斷變化，市場正觀望各地如何應對環球貿易狀況持續惡化的問題。

關稅陰霾拖累亞太股市顯著受壓，除了中港股市受挫外，以出口為主導的國家如日本、南韓股市跌勢較急。日經平均指數周五大跌1,100點或2.88%，創年內最大跌幅，收報37,155點，屬5個月新低。個股如「汽車一哥」豐田(Toyota)和晶片設備大廠東京電子股價，單日下跌3.41%和4.45%。

南韓首爾綜合指數收跌3.39%，報2,532點，是2024年8月以來最大單日跌幅。外資最新加速撤離當地股市，周五淨賣出1.55萬億韓圜(約10.62億美元)，是2022年1月27日以來最大單日沽售紀錄。

過去幾年食正「中國加一」概念的泰國和印尼股市跌入熊市深淵。泰國SET指數跌近1%，統計指，外資今年迄今已淨賣出3.81億美元的泰國股票，過去兩年淨流出近100億美元，主因憂慮受美國關稅政策影響之餘，當地經濟去年也未能達到增長目標。

印尼雅加達綜合指數周五跌3.31%，較去年9月歷史高位蒸發20%。雖然印尼央行承諾強力干預市場，惟未能阻止印尼盾暴跌，周五兌每美元曾跌0.7%至16,578，是2020年4月以來最低。此外，韓圜即市一度跌0.8%，低見1,463兌每美元，折合每萬韓圜跌至53港元，見3星期新低。近期走勢回勇的日圓亦再走弱，兌每美元失守150水平，低見150.69，折合每百日圓兌港元在5.16算。

商品市場方面，美元強勢與關稅憂慮導致金價輾轉回落，現貨金周五繼續失守每安士2,900美元，紐約期油和布蘭特期油亦轉跌逾1%。石油出口國組織及盟友(OPEC+)據報正討論4月應否如期增產，還是推遲有關行動。

綜合外界對今次爆發貿戰2.0的看法，主要認為行動將迫使中央推出更廣而深的刺激政策力度。摩根士丹利前亞洲區主席羅奇稱，關稅將導致中國以報復行動還擊，認為「衝突不可避免」。星展銀行則稱，特朗普合共向華貨品徵收20%的關稅，將拖低中國實質經濟增長0.46個百分點，惟料中央會釋出寬鬆貨幣政策應對。