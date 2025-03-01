【東方日報產評】美神經刀禍全球　經貿穩定甚難求

美國總統特朗普在前一任期作風已予人「神經刀」的形象，詎料在新一任期還變本加厲。所指的是周四突然宣布下周二起再加對華關稅，同日對加拿大及墨西哥加徵關稅亦會生效，反正雙邊貿易問題可以單方面話變就變，其他經濟體對美國強調在4月開徵「對等關稅」，自然也感到神經緊繃，得為全球產業鏈大亂作最壞打算。

如是者，避險資金又再湧入美元，全球股、匯、商品以至加密貨幣市場都大震盪，從與美股關連度大增的加密幣市場高台跳水，大概就在預示估值本已高得「危如累卵」的美股，快要迎來一次大洗倉，金融市場要刮起大風暴來，又一幕美元「獨贏」展現在眼前。

本來，雙邊貿易，你情我願，不可能單方面行事。但特朗普就是要把弄霸權，想加就加，不用對方還價。當然，亦有分析指，特朗普如此這樣潑辣亂揮關稅大棒，是要在雙邊談判上爭取更大籌碼。但這種處事方式，顯然令人反感，如何應對來自美霸的壓迫，盡量減低受美國風險的衝擊，保障自主發展權利，就逐漸成為國際間的主流思想。

常言：「多個朋友，總好過多個敵人」，但對現今的美國而言，沒有其他東西重要過「美國優先」。在這個基礎上，未來會見到美國對外政策繼續飄忽不定，反正若美國能收取大量關稅，就可增加財政收入，進而減少國內的所得稅，營造低稅環境，促使企業回到美國建廠，推動美國再工業化。可若然這一個理想的邏輯未能實現，勢必為美國經濟換來更大更多的問題，當然美國亦不會讓世界好過，「攬炒」模式下，全球資金又是盡歸第一避險貨幣的美元，美債不愁出路，確保美國政府可繼續債冚債，到頭來還是符合美國利益。

問題是，若然「美國優先」是建基於不利世界利益的基礎上，久而久之，誰願跟一個「麻煩製造者」交往？區域化逐步取代全球化，將會是未來世界經貿變局的主軸路線。

這一個大局，中國處境誠然是艱難的，得為美國出招阻礙中國取得國際金融資源作準備。中國除了要推出更積極的財政政策，和持續適度偏鬆的貨幣政策刺激經濟之外，還得積極搞起資本市場，掌握中國資產定價權，並透過產業改革及創科發展，創造新價值，撬動內部投資與消費，加強與多邊經貿互動的本錢。

可以預見，未來中國會設法讓中國資本市場走上與美國資本市場不一樣的路，這種差異化發展將更切合中國實體經濟需要，也有利於團結尋求非美體系經貿機會的力量，共同重構世界互惠的新全球化模式。

特朗普這商人政客的總統任期僅4年，按美國法例不能再連任。面對各項棘手的內、外問題，美國選民屬意讓這狂人再次站上舞台，以極端的對外政策來劫掠全球，鞏固霸權。可是若非這種極端的大國政策，又難以迫使全球反思依賴美元的做法需要求變。所謂「得道者多助，失道者寡助」，相信不用等到狂人任期完結，通脹失控和經濟衰退下，美國人須為其選擇付出高昂的代價。