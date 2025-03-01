專家樓評：日薪出糧仍可申9成按揭　要點做？

市民買樓申請按揭可減輕首期壓力，更易入市。現時銀行可提供最高七成按揭，若想申請七成以上按揭就需要透過按揭保險計劃幫助，按揭成數可高達九成。不過，根據按揭保險計劃規定，申請八成以上按揭時，必須未持有任何香港住宅物業，以及須為固定受薪人士。

以日薪形式工作的買家或會認為自己必定屬於非固定受薪人士，不符合申請八成以上按揭的資格。事實上，非收取佣金的日薪工作者，例如從事建造業，包括地盤工人、裝修師傅等，其實同樣有機會承做高達九成按揭。現詳細講解相關人士申請按揭的注意事項。

須有公司信及入息證明

銀行及按保公司審批按揭時，會考慮申請人收入的穩定性及可信性，日薪工作者申請按揭時需要提供的入息證明文件一般較多，包括至少6個月的出糧紀錄、強積金供款紀錄及稅單，同時提交的公司信中須清楚列明每月上班日數及時數。

若申請人有專業資格證明如專業執照、資格證書等，建議一同提供給銀行。申請人只要清楚提供上述文件，便可以增加其收入可信度及穩定性，有助銀行評估申請人的還款能力，並可界定其為固定受薪人士，即有機會獲批高達九成按揭。

銀行計算收入時，因日薪工作者每個月的工作日數或會些微出入，銀行一般會以最近6個月的薪金平均值計算入息。如申請人薪金包含底薪和佣金，只要底薪部分能達到供款比率的要求，亦可符合申請八成以上按揭的資格。

另要留意，假若申請人以散工形式工作，即受僱於不同僱主，每月的工作日數或每次工作的時數都不固定，銀行價視其為非固定受薪人士，最高按揭成數只有八成。

由此可見，日薪工作者只要符合條件及提供足夠證明文件，亦可以被界定為固定受薪人士，同樣有機會申請高達九成按揭。當然，申請按揭時亦要仔細審視自身財政狀況，建議預留更多前期資金以策萬全。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明