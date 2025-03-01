廖嘉豪：關稅或推升美匯至108　日圓或續跑贏非美貨幣

美元上周先弱後強，服務業PMI由2023年1月以來首次跌穿50，世界大型企業聯合會的2月美國消費信心指數創逾3年最大單月跌幅，利率期貨市場預期今年全年的減息次數亦由2次升至2.6次，10年期美國國債收益率由周一4.4%跌至周五的4.22%，美匯指數一度跌至106.1左右，但關稅議題在周四再度升溫，並推升美匯指數重回107以上。上周提及關稅議題短期內或可令美元重回108以上，尤其開始臨近美國在4月1日完成檢討貿易政策後或出台更詳細對等關稅措施，或加劇貿易戰升溫風險，目前美匯升至108機會較大。

歐元面對關稅的壓力或較其他貨幣大。特朗普認為其他國家的增值稅對美方不公平，故建議對使用增值稅的國家加徵關稅，而歐元區增值稅高達20%，屬環球較高水平。歐元走勢亦反映市場較擔憂關稅對歐元區的影響，當特朗普周四宣布向中國加徵額外10%關稅後，歐元跌幅甚至比人民幣大，或反映市場擔憂關稅升級下歐元區面對更大弱勢。歐元兌美元技術走勢亦有轉差迹象，本周最高曾升至1.0529，明顯受制100天線約1.0535水平。過去100天線或是重要轉勢指標，去年7月下旬歐元兌美元企穩該線後由1.08升至最高1.12，而去年11月未能升穿後則由1.09一直跌至1.02，歐元兌美元或下試1.0175至1.02水平。

日圓則繼續強勢，美元兌日圓上周三曾低見148.63，符合預期，過去一周亦跑贏全線非美貨幣。對全國通脹有啟示作用的東京通脹2月仍按年升2.2%，食品價格勁升仍反映成本上升廣泛傳遞的影響。全國零售銷售繼12月按月跌0.8%後，在1月按月升0.5%，整體經濟條件續有利日圓。在關稅短暫推升美元期間，美元日圓的上升阻力或在21天線約152附近，若觸及或為再度吸納日圓的較佳水平。投資者同時亦可考慮把非美貨幣換至日圓，當中歐元兌日圓跌幅或較大，歐元兌日圓向150方向發展機會較大。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪