陳政深：港股處待變格局　投資者應該點做？

港股顯著回吐，恒生指數二月以來首次失守10天線。以整個二月計，恒指仍勁升2,716點，亦是在連升六周後的回吐。短線而言，大市沽壓仍然存在，宏觀消息上，美國與貿易夥伴之間的關稅爭議、通脹憂慮等，都成為各個股市的轉弱理由，加上人民幣走弱，短線指數難免隨外圍整固。

踏入三月份，投資者可留意20天線（現處22207點）之支持力，以及能否兩個交易日內重上10天線，以審視中期升勢是否已屆尾聲，還是只是資金中期獲利，如是前者，則首季目標或已到達，大家須作相應調整。策略上，投資者可先行留意強勢板塊，以在市況回穩時再行部署。

集團早前公布，1月所獲得的原保險保費收入總額約27.32億元人民幣，按年增長11.83%。而在2024年度，集團則獲得原保費收入總額334.18億元人民幣，較2023年度增長13.4%。集團目前的市盈率約4倍左右，較港股市場之保險股相對較低，加上屬金融科技類股份，縱使早前被剔出科指，現價仍有一定值博率。

走勢上，股份早前曾升至15.94元的高位，其後輾轉回落，並於上周五大回調市況下失守50天線。然而整體仍在年初的平台區徘徊，投資者可以年內低位10.6元作止蝕參考，如市況改善，上望首個短線阻力為13.8元，目標15元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)