美聯布少明：多盤開售　料單日沽350伙創4個月新高

布少明指出，南首毗鄰港鐵宋皇臺站，配套完善，投資潛力優厚，首批定價具吸引力，料可即日沽清。該行客源中，佔約五成屬九龍區，其次佔約三成屬新界區，餘下兩成為港島區客人。項目坐擁傳統41校網，受到家庭客青睞。預計項目吸引約四成投資客，呎租約65元，逾5厘租金回報。該行暫錄8組大手客有意購入多個單位，其中一組大手客計劃斥資約2,000萬元購入4伙1房單位。

同日開售的Coasto，由於屬現樓項目及鄰近港鐵站，故不乏捧場客，預計項目首日銷售反應亦相當不俗。美聯物業的客源中，港島區客佔約八成，九龍及新界區佔約兩成。項目租務潛力優厚，故亦有四成是長線投資客，估計項目呎租可達75至85元水平，租金回報率逾5厘。

新一份《財政預算案》出爐，當中利好樓市的措施刺激購買力釋放，樓市交投有望迎來新一輪的活躍期，各大開發商也加快新盤的推售步伐。預料隨着利好政策的持續發力，3月份成交量有望挑戰2,000宗水平。