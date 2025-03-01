一文看清中資電動車廠2月交付量
2025年03月01日 15:51
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（中新社圖片）
中資電動車廠陸續公布2025年2月銷售數據。小米集團(01810)旗下小米汽車宣布，小米SU7在2月交付量超過2萬輛，已連續5個月交付量超過2萬輛，累計交付逾18萬輛，將持續擴充產能。
理想汽車(02015)在2月交付新車26,263輛，按年增長29.7%。截至今年2月底，集團歷史累計交付量逾119萬輛。理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，首款純電SUV理想i8的外觀造型公布後，用戶和市場的反饋增強了其做好純電產品系列的信心。
小鵬汽車(09868)在2月共交付新車30,453輛，按年增長570%，連續4個月交付量突破3萬輛。公司表示，小鵬MONA M03連續3個月交付超過1.5萬輛，小鵬P7+上市3個月，累計交付逾3萬輛，打破同級最快交付紀錄。2025年1月至2月，小鵬汽車累計交付新車共60,803輛，按年增長375%。
蔚來(09866)在2月交付新車13,192輛，按年增長62.2%。其中，蔚來品牌交付新車9,143輛，按年增長12.4%；樂道品牌交付新車4,049輛。公司已累計交付新車698,619輛。其中，蔚來品牌累計交付新車667,897輛；樂道品牌累計交付新車30,722輛。
零跑汽車(09863)公布2月交付新車25,287輛，按年增長285%。公司指零跑LEAP 3.5技術暨B10預售發布將於3月10日舉行。