陳鳳珠：內地汽車出口量將持續增長

美國計劃向歐盟進口的汽車加徵25%的關稅，近期美國總統特朗普一直提及「對等關稅」，並認為歐盟並未進口美國的農產品及汽車，令其面臨龐大的貿易逆差。2024年美國的汽車銷售約為1,600萬輛，其中進口汽車佔比達到46%，最大的進口國為墨西哥，佔比為16%，其次為南韓及日本，分別達到9%及8%。相信美國將會繼續向其他國家進口商品加徵關稅，但由於內地並非美國進口汽車的主要國家，同時內地出口至美國的汽車佔總汽車出口量相對輕微，因此即使美國對進口汽車大幅加徵關稅，料對內地汽車行業發展不會構成威脅。

據中國海關總署的數據，2024年內地汽車出口量按年增長23%至641萬輛，出口額達到1,174億美元，佔內地總出口額的佔比提升至3.3%，反映內地汽車行業的發展迅速，企業的競爭力不斷提升。內地的汽車出口量自2021年起顯著增長，2021年出口量首次突破200萬輛，並超越南韓的出口量，排名僅次於日本及德國。到2022年，內地汽車出口量增加至311萬輛，同時超越了德國，令內地成為全球第二大的汽車出口國。2023年，內地汽車出口進一步增加至491萬輛，當年出口量已超過日本，令內地躍升為全球最大的汽車出口國，未來有望繼續維持領先地位。

2024年，內地車企出口量中，以奇瑞汽車及上汽集團的出口量最高，分別達到114萬輛及92萬輛，其後為長安汽車，達到53.6萬輛，吉利汽車和長城汽車的出口量分別達到53.2萬輛及45.3萬輛，至於比亞迪的出口量按年增長逾七成至43.3萬輛。內地車企持續創新並推出新車型，同時亦不斷布局海外市場，在競爭力及品牌知名度提升下，預期未來出口會繼續創新高，為車企銷售增長帶來動力。據中汽協的資料，內地1月汽車出口量按年增加6.1%至47萬輛，其中新能源汽車出口同比上升49.6%至15萬輛。

內地汽車出口的市場主要為俄羅斯、墨西哥、阿聯酋、比利時、沙特、英國、泰國等國家。由於東南亞、中東等地區汽車自主品牌相對較少，滲透率低，因此成為內地出口的主要對象，未來「一帶一路」國家、金磚國家、東盟、中東等地區將會為內地車企出海的重要區域。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)