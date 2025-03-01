陳樂怡：康耐特受惠AI眼鏡商機

港股升至24,000點見阻力，科技股獲利回吐。整體大市成交依然活躍，北水加快流入，部分資金轉向流入內需股。恒生指數昨受外圍影響大幅回吐，後市關注兩會及企業業績期。

康耐特早前公布，與美國多家龍頭企業的多個全球領先科技和消費電子企業研發項目進展順利，根據已簽署的採購訂單，已陸續收到包括研發費用和小試訂單在內的款項。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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