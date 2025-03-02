【星期一‧炒啲乜】3月開局　恒指可否止跌回穩？

恒生指數上周曾創出24,076點的3年新高，惟其後受關稅戰陰霾拖累，指數受壓並失守兩萬三關口。3月開局，投資者的焦點除了落在美國總統特朗普的關稅政策，亦關注今周在北京召開的全國兩會會議，而此前陸續有券商發表報告為兩會作前瞻。

其中，中金建議兩會期間主要關注政策基調、高質量發展、「十四五」目標達成度和「十五五」前瞻；瑞銀料兩會以穩增長為中心，提振消費為重任，以舊換新提振消費的政策或會加碼；巴克萊認為，中央可能將2025年全年增長目標設在5%以穩定市場預期，把通脹目標下調1個百分點至約2%，以配合經濟增速，並預計將批准今年增發1萬億至2萬億元人民幣的特別國債。

此外，港股業績期本周持續，置富產業信託、創科實業、京東集團、港鐵公司等企業將會相繼放榜。而今周要留意的重點經濟數據包括內地財新製造業及服務業採購經理指數(PMI)、美國ISM製造業和服務業PMI、澳洲央行議息會議紀錄等，數據好壞或會左右股市走勢。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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2、【郭家耀：家族信託服務發展潛力厚】

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