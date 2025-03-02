元朗朗天峰加推　落實周四發售133伙

價單5號的單位涵蓋37伙一房及83伙兩房單位，實用面積285至446方呎，扣除18%折扣及家具回贈後，折實價介乎328.01萬至642.46萬元，折實呎價約10,869至15,000元。當中有32伙一房單位折實價低於400萬元，只須繳付100元印花稅。入場戶為1A座3樓D室，實用面積285方呎一房間隔，折實呎價約11,509元。

發展商同時更新價單2號及3號，將3伙於首輪銷售後交易未有進展的單位加價，加幅介乎3.5至12%。包括2座11樓E室，實用面積288方呎一房，定價由401萬上調至447.3萬元。上述加推單位及加價單位，悉數於周四出售。另有10伙頂層連天台戶將於周三(5日)起以招標形式出售。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰累積售出366伙。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，昨日售出的單位中，有約六成買家來自元朗同區、屯門及天水圍等地，亦有四成客戶來自港島及九龍區。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，昨日錄得多宗大手買賣。