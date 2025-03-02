周末新盤銷情大收旺場 兩日錄440宗一手成交
2025年03月02日 22:07
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新一份《財政預算案》公布後首個周末，新盤銷情大收旺場，兩日錄得約440宗一手成交，較上周約324宗大增約36%，並屬4個月來新高。九龍馬頭角項目首輪「一Q清枱」後，發展商預告將提價加推。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE落實周三賣128伙
新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，將於周三(5日)展開首輪銷售，發售128伙。項目將於周三以價單形式出售119伙，折實平均呎價約11,103元，同日會招標發售9伙。以價單形式發售單位涵蓋20 伙一房，64伙兩房及35伙三房單位，折實價介乎約302.5萬至約1,075萬元，折實呎價約9,670至15,720元。
●馬頭角南首第一輪銷售181伙售罄
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周六(1日)以價單形式發售181伙，即日沽清。發展商於周日(2日)預告，將於本周初加推新一批單位，並具有一定提價空間。發展商指，首輪銷售錄得數組買家購買2伙或以上，其中1組買家購入4伙，另有3組買家各購入3伙。客源方面，用家及投資者各佔約一半。
●鴨脷洲Coasto加推最後25伙
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周六(1日)首度以價單形式推售60伙，即日沽53伙，套現逾2.6億元。項目即晚加推價單3號，盡推餘下25個單位，折實平均呎價約20,737元。價單3號涵蓋4伙一房單位及21伙兩房單位，實用面積247至371方呎，折實價511.2萬至890.4萬元，折實呎價約20,696元起。該批單位已落實於周三(5日)以先到先得形式發售。
●元朗朗天峰次輪銷售接近沽清
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周六(1日)次輪銷售即日賣出116伙，佔推售單位約96%。項目即晚已加推價單5號，提供120伙，折實平均呎價約12,923元，安排周四(6日)發售133伙。發展商同時更新價單2號及3號，將3伙於首輪銷售後交易未有進展的單位加價，加幅介乎3.5至12%。另有10伙頂層連天台戶將於周三(5日)起以招標形式出售。
●元朗洪水橋滙都兩日沽出約29伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都系列項目，截至周日(2日)下午約9時半，兩日之內暫售約29伙單位，總成交金額逾1.35億元。項目最新售出的單位成交價介乎372.46萬至597.13萬元。包括第2座8樓B01室，為實用面積453方呎的兩房戶型，成交價480.76萬元，呎價約10,613元。整個項目累計售出逾830單位，佔總供應1,025伙逾八成。
●將軍澳日出康城SEASONS系列兩日沽6伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS系列項目，兩日內連沽6伙，總成交金額共逾3,150萬元。最新售出的單位包括GRAND SEASONS的第1B座31樓E室，為實用面積322方呎的一房戶，成交價472.2萬元，呎價約14,665元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,035伙，套現逾64.3億元。
●筲箕灣傲華一房售547萬元
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周六(1日)錄得兩宗成交，共1,061.7萬元。當中包括6樓A室，為實用面積343方呎的一房單位，成交價547.7萬元，呎價約15,968元。
●香港仔澄天兩房售758萬元
英皇國際(00163)的香港仔澄天，已進入現樓階段，並於近期開放現樓示範單位，推出17個高層海景單位進行招標，周六(1日)通過招標售出21樓C室，實用面積400方呎，兩房間隔，成交價758萬元，呎價為18,950元。全盤已售出86伙，佔整體項目超過78%，合共套現逾5.36億元。