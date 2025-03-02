周末新盤銷情大收旺場　兩日錄440宗一手成交

新一份《財政預算案》公布後首個周末，新盤銷情大收旺場，兩日錄得約440宗一手成交，較上周約324宗大增約36%，並屬4個月來新高。九龍馬頭角項目首輪「一Q清枱」後，發展商預告將提價加推。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE落實周三賣128伙

●馬頭角南首第一輪銷售181伙售罄

●鴨脷洲Coasto加推最後25伙

●元朗朗天峰次輪銷售接近沽清

●元朗洪水橋滙都兩日沽出約29伙

●將軍澳日出康城SEASONS系列兩日沽6伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS系列項目，兩日內連沽6伙，總成交金額共逾3,150萬元。最新售出的單位包括GRAND SEASONS的第1B座31樓E室，為實用面積322方呎的一房戶，成交價472.2萬元，呎價約14,665元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,035伙，套現逾64.3億元。

●筲箕灣傲華一房售547萬元

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周六(1日)錄得兩宗成交，共1,061.7萬元。當中包括6樓A室，為實用面積343方呎的一房單位，成交價547.7萬元，呎價約15,968元。

●香港仔澄天兩房售758萬元