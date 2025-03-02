內地客無睇樓一筆過330萬掃貨　買錦華花園低層戶

內地收租客都搶100元印花稅平盤，獲減價40萬元，無樓睇情況下一筆過以330萬元購入屯門錦華花園低層單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康景花園A座中層2室，實用面積約846方呎，套三房連士多房間隔，外望山景，新買家為區內換樓客，獲減價60萬元，以810萬元成交，呎價約9,574元，原業主在1991年以約263萬元買入單位。

●中原趙俊傑指，堅尼地城千禧閣頂層連天台戶，實用面積約522方呎，原則三房間隔，去年底以828萬元放售，現以790萬元沽出，呎價約15,134元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑1至3號極高層A室，實用面積約630方呎，新近以490萬元轉手，呎價約7,778元。

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新界區

●祥益袁思賢表示，屯門錦華花園B座低層8室，實用面積約353方呎，累積減價40萬元，雖然無法睇樓，內地投資客參考同類型單位間隔及單位放盤相片後，即一筆過以330萬元購入單位作長線投資收租之用，呎價約9,348元。

●祥益古文彬稱，屯門叠茵庭5座高層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，早於2023年放售，累減183萬元，獲區內上車客以395萬元，呎價約10,154元，原業主於2012年以242萬元買入。

●祥益邱家邦指，屯門邁亞美海灣6座低層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，區內租客近期有意置業，見租約即將期滿，遂決定上車，加上單位附設裝修連傢電，累積減價42萬元，以388萬元購入，呎價約8,680元，原業主於2017年購入，帳面虧蝕約59萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門慧豐園2座中高層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，原業主近期叫價420萬元，上車用家議價後，以415萬元成交，呎價約8,487元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，有裝修，舊租客搬出後，去年11月底叫價560萬元放售，累減62萬元，以498萬元售出，呎價約7,867元，新買家為區內客，為鄰近家人居住購入上址。

●美聯梁葦姮稱，大埔逸瓏灣8第2座中層H室，實用面積約700方呎，三房間隔，叫價900萬元，區內換樓客經議價後以866.8萬元購入，呎價約12,383元，原業主2020年以940.4萬元購入，持貨約4年帳面虧損約73.6萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城5座高層C室，實用面積約780方呎，套三房間隔，望市景，叫價950萬元，放盤約兩個月，其後調整至878萬元沽售，減幅約7.6%，呎價約11,256元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城R座低層6室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1年，叫價428萬，減14.2萬元，獲買家以413.8萬元承接，呎價約12,279元，原業主於2019年5月以533萬元購入，約6年帳面虧蝕119.2萬元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山海濤居4座低層A室，實用面積約626方呎，三房間隔，望海景，放盤約半年，叫價850萬元，減50萬元，以800萬元獲買家承接，減幅約5.9%，呎價約12,780元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦鞍苑C座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價390萬元，放盤約三星期，獲買家以385萬元承接，呎價約6,949元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋煜明苑A座中層16室，實用面積約647方呎，三房間隔，新買家為外區首置客，獲減價30萬元，最終議價至470萬元成交，呎價約7,264元。

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