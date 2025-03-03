東方日報B1：港股或抖氣　下試兩萬二

港股今年來開局升足兩個月，其中恒生指數年內累漲2,881點或14.36%，科技指數更加進帳1,100點或24.61%，遠遠跑贏它對標的美國納指。分析指，關稅戰升溫令人民幣匯價偏軟，內地投資者會視以港元計價的港股為美元資產，且人工智能(AI)概念股不是一陣子的炒作，可惜外資流入仍不給力，不排除恒指短線再回調至22,000點。

內地兩會本周召開，市場大致預期中央會把今年經濟增長目標維持在5%左右，並將財政赤字率提升一個百分點至4%，同時提高超長期特別國債和地方政府專項債淨融資額度，增加刺激經濟的銀彈，例如後兩者可以支持銀行放貸，服務實體經濟，以及推動地方政府從發展商收購樓盤和「曬太陽」的地皮。

然而，過去4年，恒指每逢在兩會召開當周均要下跌，而召開後的之後一周又再回升，但全個3月累計指數漲跌卻無明顯規律。高盛中國首席股票策略師劉勁津表示，中央需要實施相當擴張性的財政政策，打破通縮螺旋，向實體經濟注入需求，期望有更多刺激消費的政策細節。

所羅門集團投資及ESG亞太區總監黃耀宗稱，市場氣氛夠熾熱，恒指可上望24,000至25,000點，惟現階段港股估值不便宜，觀乎流入MSCI中國指數和安碩MSCI新興市場交易所買賣基金(ETF)的新資金不充裕，尤其是外資，恒指本月或先高後低，初步支持位料在22,000點。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，2月港股呈先低後高，12個交易日累升逾3,000點，一旦買貨有所減弱，市況要調整不足為奇，如果恒指再失守20天線約22,208點，大市尋頂之旅或告一段落。然而，如果兩會有提振經濟及股市政策，大市仍有機會進一步向好，AI概念不是一陣子的炒作，屆時各佔恒指成分比重8%的騰訊和阿里有機會再升；中資電訊股同樣具備DeepSeek和「中特估」概念，可作中線部署。