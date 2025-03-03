【英識ETF】中美AI鬥一番　投資者點押注？

港股上周五經歷急瀉776點後，周一(3日)反彈，由年初至今計，港股已累升逾14％，跑贏全球主要股市，今輪升浪主要是由國產AI Deepseek而掀起。Deepseek橫空面世，不單改變全球AI領域的競爭格局，打破美國獨強局面，更激活港股，重燃投資者對中資科技股前景的希望。港股今輪價值重估，相信並非曇花一現？

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投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。

投資於股票基金可能涉及潜在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、主動/被動投資風險、追踪誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。

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