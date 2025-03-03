【英識ETF】中美AI鬥一番 投資者點押注？
2025年03月03日 12:10
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港股上周五經歷急瀉776點後，周一(3日)反彈，由年初至今計，港股已累升逾14％，跑贏全球主要股市，今輪升浪主要是由國產AI Deepseek而掀起。Deepseek橫空面世，不單改變全球AI領域的競爭格局，打破美國獨強局面，更激活港股，重燃投資者對中資科技股前景的希望。港股今輪價值重估，相信並非曇花一現？
Deepseek官方團隊周六(1日)首次披露大模型的盈利相關數據，稱理論成本利潤率高達545%，理論上日賺47.5萬美元。有分析認為，AI模型成本向下、能力向上，有望加快推動AI應用。投資者若想捕捉內地人工智能發展機遇，可不妨留意Global X 中國雲端運算ETF(02826)？該ETF投資於領先的中國雲提供商如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等，亦有軟件和AI公司，是跑贏大市之選？
至於美股「科技七雄」，今年表現則相對失色，納指上周累跌4％，特別是英偉達績後插水，更嚇窒股民，幸美國1月PCE物價指數放緩，減息預期升溫，帶動美股上周五(28日)反彈。此外，美國總統特朗普周日(2日)公布，將3款加密幣列為加密幣戰略儲備，令加密貨幣急升。有關消息能否令美股進一步擺脫近日頹勢？美國科技股宜趁機吸納？若想同時把握全球科技股投資機會，可留意Global X 中美科技ETF(03402)？
展望3月，美國關稅陰霾仍困擾大市，除此之外，焦點還有今周在北京召開的全國兩會會議，市場憧憬政策出台刺激經濟。惟過去4年，恒指每逢在兩會召開當周均要下跌，而召開後的之後一周才再回升。如擔心市況波動，Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)，可增加投資組合防守性？
Global X ETFs 特約《英識ETF》周一中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs ETF研究分析師 黃一民(Jeff)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。
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Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/
投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。
Global X中美科技ETF(03402)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/g2-tech-etf/
Global X 中國雲端運算ETF(02826)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/china-cloud-computing-etf/
投資於股票基金可能涉及潜在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、主動/被動投資風險、追踪誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。
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