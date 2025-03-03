m18講場：滙豐在港160周年　中環總行有乜打卡熱點？

滙豐周一(3日)慶祝成立160周年，並在中環總行大廈的地面廣場設置「滙豐香港盛演世界160年」主題裝飾，與市民一起穿梭滙豐跨世紀發展。由今晚起至年底，滙豐總行外牆屏幕更會播放展示歷代總行面貌的全新燈光匯演。

該行指，自1965年3月3日在中環皇后大道中1號的總行現址開業以來，一直以港為家。為隆重其事，除了主題裝飾啟動儀式外，在地面廣場亦設有其他「打卡位」，包括拱形霓虹燈「時光隧道」，以及「巨型生日蛋糕裝置」，歡迎市民由即日起至3月28日期間參觀。

啟動儀式由滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲，以及滙豐香港區行政總裁林慧虹主持。林慧虹表示，該行於香港成立160年，無論順境逆境，始終堅守為客戶開拓各種機遇，為社會帶來正能量的宗旨。滙豐將舉辦一連串活動，包括藝術及體育盛事、滙豐全球投資峰會、滙豐香港社區節，以至為客戶及員工而設的特別節目，與各界共同慶祝160周年。

滙豐特別安排在地面廣場設置3個「打卡」位，分別是：面向皇后大道中的拱形霓虹燈「時光隧道」、帶大家穿梭滙豐160年歷史的大型「連動機關」，以及登上3樓分行大堂的扶手電梯旁邊的「巨型生日蛋糕裝置」，裝置底層更設有大屏幕展示員工分享的滙豐故事及祝福字句。

「連動機關」是一台由多件精細機械裝置組合而成的魯布·戈德堡機械（Rube Goldberg Machine）。參觀者只需投入一個「香港壹圓」硬幣，便會啟動全程運行時間約160秒的機械裝置。裝置內的小圓球由80年代滙豐推出全港第一台自動櫃員機（當時稱易通財）開始，引領大家從滙豐創辦人湯馬士·修打蘭爵士 (Thomas Sutherland) 的書枱，隨著時間軌跡，穿過兩尊極具標誌性且富歷史意義的銅獅史提芬（Stephen）與施迪（Stitt），探索滙豐過百年的里程碑，當中包括六角形標誌的誕生、鈔票設計的演變、銀行從人手操作步向電子化服務的蛻變等關鍵時刻。