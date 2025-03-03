美銀：中國或對美關稅報復　惟不太可能改變兩會預期

全國兩會快將舉行，美國向中國再加徵的10%關稅並將生效，外媒引述美銀證券研究報告指出，相信美國今次是為提高談判籌碼，預計中國或會採取另一套報復措施，惟關稅威脅不太可能改變對兩會的預期，相信中國不會改變去年12月中央經濟工作會議上制定的宏觀政策軌迹，尤其不會修改在全國人大會議宣布的增長目標或財政赤字。

美銀指，雖然美國最新一輪對華加徵關稅幅度並非太出乎意料，但時間方面比該行預期早得多，可能導致中國的出口壓力加劇，中國經濟增長估計也面臨下行風險，料市場焦點將轉移至中國回應上，特別是在本月5日開始的全國人大會議前後。

該行認為，美國將關稅行動提前到今年第一季，可能意味未來數月進行談判的機會更高。同時，這些舉措仍是在談判前增加談判籌碼的策略，相信中國也明白此點，故不會對這些措施作出過激反應。雖然預計中國將採取另一套報復措施，然而不會立即引發雙邊貿易戰升級。

美銀表示，相信中國對於對話持開放態度，此前美國總統特朗普對中國產品啟動第一輪10%關稅時，中國採取協調但克制的報復措施，包括對不足10%的美國進口商品徵收10至15%的關稅，並將消費品公司列入黑名單，並對美國主要科技公司展開調查，反映中國似乎正仔細選擇潛在報復工具，暗示着進一步談判空間。

該行預計，與中央經濟工作會議相比，中國在全國人大會議上大多數政策基調維持不變，下一值得關注的政策事件窗口，可能是4月的政治局會議，該會議或將提出進一步的財政支持，以促進消費及投資。