AlipayHK推AI智能助理　將DeepSeek嵌入搜索功能

支付平台AlipayHK推出「AlipayHK AI智能助理」，並將內地人工智能(AI)DeepSeek嵌入搜索功能。行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK除是主流支付應用外，亦正轉型強化成為服務港人數碼生活的超級應用程式(Super App)。

AlipayHK預告年內加快布局AI應用生態，並將陸續推出多項AI服務，打造覆蓋大灣區生活的「AI Super App」。她指，今年結合螞蟻國際領先的多模態AI技術，把AI融入全面生活規劃和服務，讓大眾也能享受AI普惠的便利。

李詠詩表示，香港在大灣區發展中的獨特地位，有助本地金融科技企業「博採眾長」，實現世界級突破。儘管科技日新，但公司以科技服務人的使命不變。將AI大模型發展落實在民生應用，兼顧體驗與安全，是AlipayHK以至全世界科技從業者的重要課題。

AlipayHK自2024年起金已於帳戶安全、客戶服務、身分認證及智能營銷等範疇應用多項尖端AI技術，包括GPT-4o、Gemini同多款國際大模型等，顯著提升安全及營運效率。最新數據顯示，AI已協助完成超過15%的技術代碼開發，大幅提升開發效率，讓AlipayHK更快推出各種新服務；AI亦增強20%自動化防盜用風險識別能力，更好更快保障資金安全；現時超過20%的客戶查詢量亦是由AI完滿處理，幫助縮短用戶查詢時間。