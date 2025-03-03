美商務部長擬調整GDP計算方法　經濟學家：恐難反映經濟實況

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)周日(2日)表示，計劃將政府開支由國內生產總值(GDP)報告中剔除，但並未說明具體實施時間。經濟學家擔憂，此舉可能導致數據波動，難以真實反映經濟狀況。盧特尼克接受外媒訪問時表示，歷來各屆政府都會操縱GDP，將政府開支納入其中，為提高透明度，應將政府支出從GDP中分離。

被問及是否擔心特朗普政府的政策，包括對進口商品徵收關稅，以及透過大幅削減開支和大規模裁員，來縮減政府規模的努力會將經濟推向衰退。盧特尼克指，「不，不，不會。」儘管他否認相關政策會將經濟推向衰退，但近幾個月來，企業及消費者信心惡化，消費開支及商品貿易逆差數據，也加劇第一季經濟萎縮的風險，令人們擔心經濟可能衰退。

不過，經濟學家警告，認為改變現行的國民帳戶結構，將使GDP變得非常不穩，難以清楚了解經濟的健康狀況，反而會帶來更多不確定性。經濟學教授Sung Won Sohn表示，此舉可能不受股市及金融市場歡迎。此外，如果剔除政府開支，美國經濟的表現將無法與其他國家進行比較。

Sohn解釋，長期而言，經濟增長將變得更不穩。當經濟放緩或衰退時，政府通常會增加開支。如果將政府開支從GDP中剔除，將扭曲數據，因為在GDP計算中，政府生產力被假設為零。他強調，維持現行體系極之重要，因需要進行比較，了解目前經濟表現與過去差距，並從錯誤中學習。目前美國聯邦政府開支約佔GDP的6.5%，在去年第四季經濟增長中，政府開支貢獻0.25個百分點，主要來自國防開支。