證監會取得德普科技3名前執董取消資格令

香港證監會在高等法院原訟法庭取得針對已除牌公司德普科技(前上市編號3823)前主席兼執行董事李永生，和2名前執行董事劉新生及招自康的取消資格令，原因是三人違反其職責，沒有妥善管理德普對一家與某內地合伙人組成的合資公司所作的投資。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，判決令證監會更堅決維持最嚴格的企業管治標準，並在保障投資者利益和確保市場廉潔穩健方面加強對個人的問責。

李永生及劉新生亦分別為合資公司的董事及監事，而2人不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事、清盤人、接管人或經理人，及不得參與香港任何上市或非上市法團的管理，為期7年。招自康在合資公司並無擔任任何職務，而他亦同樣被取消資格，為期4年。三人亦被命令繳付證監會在有關法律程序中的訟費。

魏弘福指出，3人身為公司執行董事，理應負責管理合資公司的財政及營運狀況，並接受問責。即使將合資公司的管理工作轉授予內地合夥人，亦不會免除他們應以公司最佳利益行事和保障其資產的受信責任及義務。

證監會的調查顯示，該3名董事並無取得對合資公司的充足控制及監督權，並將日常管理工作交予該內地合夥人處理。結果，該合夥人得以從合資公司挪用逾3億元人民幣。該合夥人亦沒有就上海一棟建築物償付拖欠的租金，以致內地法院頒令終止合資公司就該建築物擁有的分租權，即該合資公司的主要資產，令德普科技實際上損失了在合資公司的全數投資價值，惟3人卻不知悉該內地法院命令及相關的法律程序。