特朗普關稅浪潮　華爾街專家：或引爆AI泡沫美股美元大跌

外媒報道，著名經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇(Stephen Roach)認為，特朗普第二個任期的首月已簽70多道行政命令，恐推升物價，助長金融市場泡沫，AI投機泡沫破裂或是時間問題，最終令美元大跌。

羅奇於評論網站撰文評論特朗普政策，他認為，特朗普的美國經濟悲觀論並無現實依據，至少目前沒有。而特朗普2.0恐引爆其「想像中」的危機。

關稅引發通脹就是其中一個例子，羅奇指，特朗普對等關稅就是其他國家必須遵循美國模式，該計劃不但違反供應鏈效率，亦違反美國1934年頒布《互惠貿易協定法》後實施的8輪關稅互惠減免政策。

面對關稅上升令物價上升，以降通脹為目標的聯儲局很可能不會減息，美國人目前正準備迎接持續價格上升。密西根大學最新調查顯示，消費者料未來5至10年通脹率將達到3.5%，是1995年以來最高水平。

另一個擔憂是特朗普政策將影響金融市場，美股處高位，很大程度是因為AI投機派潮。到2024年12月，美股七雄佔標普500指數總市值34%，是2000年3月網絡泡沫破滅前網絡行業市值佔比近6倍。雖然AI或是革命性技術突破，惟投機泡沫破滅恐怕只是時間問題。

另外，羅奇同時擔心美元大跌。他強調，美國巨大赤字及國內儲蓄缺口，比2020年中嚴重得多；AI引爆美股泡沫或蔓延到其他資產。