瑞銀維持超配中國評級　跑贏風險高於跑輸

瑞銀表示，依然認為中國跑贏的風險高於其跑輸的風險，維持超配中國。如果過去估值與 ROE的關係仍然成立，中國市場應該比其他新興市場溢價15%，而實際上前者較後者折價30%。

瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai解釋，思考超配中國會面臨三個關鍵地緣政治風險。首先是美國優先投資政策，美國養老金和捐贈基金可能被要求停止投資某些中國股票，該行預計投資於中國市場、註冊地非美國的資產管理規模比美國資金多15%，並且增速更快，而國內入市資金的韌性可能是對沖該風險的最強力量，中國家庭有約4.5萬億美元的股票敞口，另作為國內資金強度證據的南向資金，目前已接近此前高點，在香港市場上規模相當可觀，政策推動有助於資金持續流入股市。

其次為關稅風險，關稅對上市股票的直接影響較小，MSCI中國指數的營收敞口不到5%，即使是由整體經濟帶來的間接衝擊也與其他市場無差別。最後是晶片出口限制，該行認為這更像是地緣政治/戰略問題，對市場的影響微小。MSCI中國指數中的大型AI股票本質上是在相互競爭，在任何重要市場中，它們與美國超大規模雲廠商相比不一定處於劣勢。