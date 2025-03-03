新界全新盤無改動示範單位曝光 兩個洋房項目同日登場
2025年03月03日 20:32
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一手樓盤排隊出籠。新界全新盤銷售前期工作進入直路，周一(3日)一口氣將4個無改動示範單位曝光，並部署周內開價。同日有兩個洋房項目登場，預告即將招標推售。
●大埔上然第1期部署周內開價
萬科香港旗下大埔上然第1期，周一(3日)公布最快周內上載首張價單。該公司董事總經理周銘禧表示，首張價單會涵蓋項目主打的一房及兩房戶型。是日率先對傳媒開放4個無改動示範單位，部署於開價後再對公眾開放。該盤現時已接獲初步查詢，主要來自年輕客及首置客，預計3月內展開銷售。
●山頂1 Plantation Road將推5幢洋房招標
會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road，周一(3日)即將推出5幢洋房招標出售，會分階段開放現樓示範戶予貴賓參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，首批招標洋房實用面積介乎5,600至6,200方呎。尚餘15幢洋房有機會留作長遠收租之用。該盤自去年下半年開始軟銷後，至今累計已經接獲約100組準買家查詢。
●荃灣嘉富海灣登場 涉13座洋房
由偉達地產持有的荃灣青山公路汀九段368號項目，於周一(3日)公布命名為嘉富海灣。項目提供13座洋房，有機會月內以招標形式推售。每幢洋房實用面積由2,469 至3,150方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔，外連約683至1,652方呎的花園，大部分更附有室外泳池。每戶備有兩個車位。
●馬頭角南首加推價單3號提供55伙
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周一(3日)上載價單3號，提供55伙，首度推出開放式戶型，整批折實平均呎價約20,515元，較對上一張價單高約10%。新一批涵蓋21伙開放式戶，24伙一房戶及10伙兩房戶，折實售價由337.45萬至810.24萬元，折實呎價由16,873至23,471元。發展商指，價格差異主要受景觀樓層因素影響，部分單位價格上調1至2%。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房售逾1.26億
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周一(3日)公布以招標形式售出1樓06號單位，實用面積2,089方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，連541方呎前庭及1個車位，成交價逾1.26億元，呎價約60,460元。
●上環CAINE HILL開放式單位售553萬元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，今(3日)錄得19樓C室的成交，單位實用面積197方呎，開放式間隔，成交價553.26萬元，呎價約28,084元。
●屯門掃管笏凱和山獲同區租戶斥逾467萬購兩房
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周一(3日)獲同區租戶，「轉租為買」斥資逾467萬元購入兩房單位。上述最新成交單位為第5座3樓C室，實用面積498方呎，設有開放式廚房，成交呎價約9,378元。
●元朗尚柏一房單位逾278萬元重新售出
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周一(3日)重新售出遭終止交易的10樓G室，實用面積286方呎，採一房間隔，最新成交價278.66萬元，較5個月前高約2.3%。
●沙田星凱‧堤岸高層開放式戶呎售約21,768元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(3日)售出1座45樓C室，為實用面積228方呎，開放式間隔，成交價496.3萬元，呎價約21,768元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，樓盤開售至今累售1,297伙，佔全盤1,335逾97%。
●屯門畔海洋房5,900萬元沽
英皇國際(00163)旗下屯門畔海，周一(3日)以5,900萬元售出7號洋房，實用面積3,348方呎，採四房三套間隔，外連383方呎花園及640方呎天台，設有升降機及兩個車位，附設私人游泳池，呎價約17,620元。發展商指，買家為本地客，鍾情項目私密度極高，可享海景，加上子女均在區內上學，故購入洋房作自住之用。