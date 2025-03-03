新界全新盤無改動示範單位曝光　兩個洋房項目同日登場

一手樓盤排隊出籠。新界全新盤銷售前期工作進入直路，周一(3日)一口氣將4個無改動示範單位曝光，並部署周內開價。同日有兩個洋房項目登場，預告即將招標推售。

●大埔上然第1期部署周內開價

萬科香港旗下大埔上然第1期，周一(3日)公布最快周內上載首張價單。該公司董事總經理周銘禧表示，首張價單會涵蓋項目主打的一房及兩房戶型。是日率先對傳媒開放4個無改動示範單位，部署於開價後再對公眾開放。該盤現時已接獲初步查詢，主要來自年輕客及首置客，預計3月內展開銷售。

●山頂1 Plantation Road將推5幢洋房招標

會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road，周一(3日)即將推出5幢洋房招標出售，會分階段開放現樓示範戶予貴賓參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，首批招標洋房實用面積介乎5,600至6,200方呎。尚餘15幢洋房有機會留作長遠收租之用。該盤自去年下半年開始軟銷後，至今累計已經接獲約100組準買家查詢。

●荃灣嘉富海灣登場 涉13座洋房

由偉達地產持有的荃灣青山公路汀九段368號項目，於周一(3日)公布命名為嘉富海灣。項目提供13座洋房，有機會月內以招標形式推售。每幢洋房實用面積由2,469 至3,150方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔，外連約683至1,652方呎的花園，大部分更附有室外泳池。每戶備有兩個車位。

●馬頭角南首加推價單3號提供55伙

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房售逾1.26億

●上環CAINE HILL開放式單位售553萬元

●屯門掃管笏凱和山獲同區租戶斥逾467萬購兩房

●元朗尚柏一房單位逾278萬元重新售出

●沙田星凱‧堤岸高層開放式戶呎售約21,768元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(3日)售出1座45樓C室，為實用面積228方呎，開放式間隔，成交價496.3萬元，呎價約21,768元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，樓盤開售至今累售1,297伙，佔全盤1,335逾97%。

●屯門畔海洋房5,900萬元沽