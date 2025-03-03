睇樓半年買家斥787萬元購愉景新城三房戶　呎價1.2萬

二手市場交投升溫，荃灣愉景新城一日連錄4宗買賣，有睇樓半年的買家攜票睇樓，終以787萬元購入屋苑套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角耀星華庭高層D室，實用面積約310方呎，兩房間隔，望樓景，以490萬元獲承接，呎價約15,806元，屬屋苑今年首宗成交，去年年底同類型單仆成交價為500萬元。

●美聯何璦麟稱，東半山栢樂苑中層B室，實用面積約2,414方呎，三房雙套房間隔，去年9月放盤，獲外區豪宅用家以6,200萬元購入，呎價約25,684元，較銀行估值低逾一成。

●中原梁學文指，西半山高雲臺中層H室，實用面積約802方呎，套三房間隔，望樓景，上月放盤叫價1,150萬元，現以1,130萬元沽出，呎價約14,090元，新買家為外區用家。

●中原葉偉明稱，薄扶林置富花園8座中層A室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望山景，今年初叫價500萬元，現以410萬元成交，呎價約9,339元，原業主於1982年以43.5萬元買入，持貨近43年帳面獲利366.5萬元，單位升值約8.4倍。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居5座低層A室，實用面積約378方呎，一房間隔，望內園景，原先叫價600萬元，現以560萬元沽出，呎價約14,815元，原業主於2020年5月以722萬元購入，持貨近5年帳面需蝕讓162萬元，貶值約22%。

●利嘉閣陳炳南稱，長沙灣泓景臺7座極高層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望山景，以700萬元成交，呎價約13,540元，原業主在2010年以約387萬元買入。

●中原任展雄指，長沙灣居屋麗翠苑3座中層12室，實用面積約386方呎，三房間隔，望樓景，放售約3個月，最初未補價第二市場叫價450萬元，降價至426萬元易手，呎價約11,036元，新買家為外區上車客。

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新界區

●中原徐偉業表示，荃灣區2月錄得約82宗二手買賣，按月升逾9%，愉景新城日前一日內連錄4宗成交，包括9座高層F室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享山景，新買家睇樓半年，攜票睇樓，獲減33萬元，以787萬元成交，呎價約12,108元。

●美聯鍾家豪指，荃灣中心8座低層F室，實用面積約425方呎，原則兩房間隔，放盤約3日，叫價約368萬元，上車客見近日交投回升，加快入市，近凌晨12時「落訂」，以350萬元購入，呎價約8,235元。

●置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心6座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，剛以400萬元成交，呎價約8,791元。

●美聯梁浩文表示，屯門市廣場3座中層E室，實用面積約392方呎，最近叫價400萬元，減價12萬元，即受惠於新100元印花稅措施，成交價388萬元，呎價約9,898元

●利嘉閣陳志偉稱，屯門叠茵庭9座低層A室，實用面積約381方呎，兩房間隔，叫價410萬元，新買家為外區投資者，計劃購入鐵路盤收租，見物業受惠新印花稅政策，議價後以380萬元購入，呎價約9,974元，原業主在2023年購入，帳面蝕讓58萬元。

●美聯梁浩文指，屯門居屋兆禧苑E座樂禧閣中層1室，實用面積約351方呎，已補價自由市場叫價約298萬元，上車客議價後終以288萬元購入，呎價約8,205元，原業主於1997年3月以約137.5萬元購入。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆山苑C座高層8室，實用面積約546方呎，兩房間隔，區內客居於同屋苑，已租樓多年，原先居所被收回，減價8萬元，於已補價自由市場以330萬元購入上址自用，呎價約6,044元，原業主於2018年以約425萬元購入，帳面虧蝕約95萬元。

●世紀21天生置業鄭少稱，屯門上源5B座中層F室，實用面積約579方呎，兩房間隔，望山景，叫價499萬元，期間累減24萬元，獲用家以475萬元承接，減幅約4.8%，呎價約8,204元，原業主於2019年5月以652萬元購入，近6年帳面虧蝕177萬元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屏欣苑C座高層3室，實用面積約377方呎，一房間隔，獲區內分支家庭客，獲母親資助首期，已補價自由市場以413萬元購入自住，呎價約10,955元。

●中原林頌宜指，元朗YOHO Town第6座中層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，叫價580萬元，經上車客議價後，減至564.3萬元成交，呎價約13,063元，原業主於2020年5月以686萬元買入，做價較5年前帳面低121.7萬元或約18%。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園2月共錄約10宗買賣，屋苑H段1街雙號屋，實用面積約1,035方呎，花園面積約1,172方呎，三房間隔，叫價1,200萬元，議價後以1,150萬元沽出，呎價約11,111元。

●美聯潘剛毅表示，大埔白石角University Hill第2A5B座極低層單位，實用面積約383方呎，連148方呎平台，兩房間隔，叫價680萬元放盤約兩個月後，經議價後以645.9萬元易手，呎價約16,864元，原業主2024年以596.8萬元買入，帳面獲利約49.1萬元。

●中原黃達雄指，大埔中心9座中層C室，實用面積約371方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，議價後以404萬元易手，呎價約10,889元，新買家為同區分支家庭客，原業主持貨約10年，帳面蝕讓約46萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田富豪花園碧華閣低層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，座望河景，放盤約9個月，叫價730萬元，減幅約22.1%，減161萬元，以569萬元成交，呎價約7,848元。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田玖瓏山日瓏閣第1座高層G室，實用面積約665方呎，兩房間隔，望山景，成交價680萬元，呎價約10,226元，原業主於2014年12月以816萬元購入，約10年多帳面虧蝕136萬元，跌幅約17%。

●中原吳嘉權表示，大圍居屋美松苑F座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約420萬元，議價後以405萬元沽出，呎價約10,100元，原業主於2017年以447萬元購入，持貨約8年帳面蝕約42萬元，貶值約9.4%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區2月錄約68宗二手買賣，與上月相若，新港城Q座中層6室，實用面積約337方呎，兩房間隔，叫價約505萬元，日前以495萬元易手，呎價約14,688元，新買家為上車客。

●利嘉閣歐柏倫指，西沙黃竹灣單號屋，實用面積約2,100方呎，新買家同區租樓多年，向業主洽購，以1,300萬元購入，呎價約6,190元，原業主於2012年以約1,320萬元買入，帳面蝕20萬元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧7座中層D室，實用面積約1,172方呎，套三房連工人房套房間隔，望內園景，叫價1,580萬，以1,380萬元成交，呎價約11,775元，原業主於2018年8月以1,980萬元購入，持貨逾6年帳面蝕600萬元。

●美聯陳健豪表示，將軍澳日出康城晉海1A座低層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，以580萬元承接，呎價約11,670，原業主於2017年10月以579.8萬元購入，持貨約8年帳蝕約2,000元。

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