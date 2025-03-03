美股三大股指早段個別發展　港股夜期高水

美股3大指數周一早段個別發展，道指現升144點，報43,985點；標指升6點，報5,961點；以科技股為主的納指跌20點，報18,826點。

港股夜期升78點，現報23,039點，較本港收市高水33點。

眾所周知，國內生產總值(GDP)是消費、投資、政府開支、淨出口(商品加服務)的總和，但美國商務部長盧特尼克主張把政府開支剔出美國GDP範圍，說政府過去「搞亂了GDP」，「所以我要讓兩者分開，變得透明」。

GDP由商務部轄下部門編纂，一直清楚羅列政府支出，以上周出爐的統計為例，2024年美國政府開支(聯邦及地方)為3,916.8億美元(其中約兩成為國防)，相當於GDP的13.42%，同年經濟增長2.8%，政府開支的貢獻為0.32個百分點。

盧特尼克的主意引發廣泛爭議，主要是令數據失真，而他這樣解釋︰「政府買一輛坦克車是GDP，但向1,000人派錢讓他們考慮買坦克車卻不是，而是浪費金錢。」也許政府效率部(DOGE)掌舵人馬斯克說得比較清楚︰「政府可以人為推高GDP，但不能令國民過得更好」。

另外，盧特尼克少不了為特朗普的經濟政策抗辯，但橋水基金創始人達利奧則擔心美國國債的買家減少，警告華府不下定決心減少赤字，美國3年內會爆發大型債務危機。

●英偉達傳試用Intel晶片廠

企業消息方面，市傳人工智能(AI)晶片大廠英偉達(Nvidia)和博通(Broadcom)找英特爾(Intel)試產晶片，儘管最終不一定下訂單，英特爾股價早段曾漲近3%。另有傳競爭對手超微半導體(AMD)也評估英特爾的1.8納米製程是否適合。

摩根士丹利重新將特斯拉(Tesla)列為美國汽車板塊首選，目標價430美元。大摩不反對電動車寒冬會持續一段時間，但指該企逐漸不是車股，一來新能源業務早晚會比電動車值錢，二來公司正變成人工智能(AI)和機械人公司，可受惠製造業回流、AI邁向實體(即智能機械人)，況且中國收入佔比會逐步下降。Tesla早段曾近3%，重越300美元。

市傳Capri Holdings月內將公布把意大利奢侈品牌Versace賣給普拉達(01913，Prada)，雙方已同意作價接近15億歐元，股價曾飆9%。Prada周一收報68.5港元，升3.47%。