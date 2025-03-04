鄧建初：新股蜜雪集團狂熱有因由 影子股乘時而起

今年還有約100隻新股上市，明益散戶之遊戲陸續上演。雖然如此，因新股良莠不齊，股民亦宜小心行事，詳細研究公司之基本因素，及市場反應是否熱烈，否則中了大量飛而被迫補倉，後果會非常嚴重。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)