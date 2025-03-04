鄧建初：新股蜜雪集團狂熱有因由 影子股乘時而起
2025年03月04日 04:30
東網電視更多新聞短片
近期焦點除了恒指升至高位24056點，科技股及部分板塊龍頭股引來狂蜂浪蝶的熱烈追捧，還有新股市場的起動。經過了兩三年的沉寂期後，今年迎來了耳目一新的焦點新股。與明星股泡泡瑪特(09992)同類之布魯可(00325)上市招股，得到6,000倍超額認購，股價亦不讓捧場客失望，首日掛牌高見109.9元，較招股價60.35元大升82.1%。
既有珠玉在前，今周一掛牌之茶飲龍頭股蜜雪集團(02097)認購同樣熱爆，集資額雖較布魯可多一倍，仍錄得逾5000倍的狂熱認購。上周五暗盤價曾升40%，以每手100股20200元計，獲利約8,000元，算是不俗。能夠獲得如此高倍數認購的盛況，應歸功於港交所改革後之新股FINI制度，讓散戶變身大戶，落大飛甚至頂頭槌飛來抽。雖然中簽股數低至100至300股不等，然而，以前要付出高昂之利息，現已進化至免息，成本大減；更可用高至一二百倍融資認購，變相以小量金錢高槓桿加大中簽機會，總算讓散戶們得嘗甜頭。
今年還有約100隻新股上市，明益散戶之遊戲陸續上演。雖然如此，因新股良莠不齊，股民亦宜小心行事，詳細研究公司之基本因素，及市場反應是否熱烈，否則中了大量飛而被迫補倉，後果會非常嚴重。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)