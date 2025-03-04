廖嘉豪：美股強勢不再？為何不用太悲觀？

美股今年跑輸環球股市，科技股更大幅落後，市場開始懷疑美股是否已強勢不再，但投資者或無需對美股過度悲觀，即使標普500指數年初至今僅升1.2%，但11個子行業中有9個跑贏大市，平均升幅為5.5%，上周提及的醫療保健行業年初至今升近8.1%，上周亦逆市升1.7%；金融業的年初至今及上周升幅亦分別為7.8%及2.8%。雖然科技股暫時表現落後，但無阻美股內部回報廣泛好轉趨勢。

美股第四季業績期同樣顯示基本因素好轉迹象，截至2025年2月28日，已有484間標普500指數成分股公布業績，每股盈利按年上升約13.4%。盈利好過預期的情況理想，不單止10個子行業的每股盈利高過預期，平均好過預期約7.1%，明顯高過過去20年中位數的4.5%，而高出預期的幅度是過去20年最高的20%。值得留意的是，第四季盈利強勁主要由運營效率好過預期的成分股推動，而非突出銷售表現，有利美企在未來受關稅困擾的宏觀環境下保持盈利韌性。若盈利好過預期程度較強，隨後數季的盈利表現通常可以持續做好。

當然投資者或擔心第四季業績期不能反映關稅威脅對未來盈利的不利影響，但市場已一直下調標普500指數今年的盈利預測共識，美股表現亦可能因此受壓。市場對標普500指數今年的每股盈利預測已由去年9月峰值的每股280美元下修至約265美元至268美元區間。過去20年市場的盈利預測修訂走勢中位數顯示，每股盈利市場預測共識平均在4 月中旬觸底，反映市場對今年盈利展望較悲觀的看法或近見底，而市場下調今年盈利預測亦可能已大減今年美股盈利增長難以達標的風險。

錄得每股盈利增長的標普500指數成分股佔比一直上升亦有助增強股市前景信心。標普500指數中已有近一半成分股的每股盈利按年增幅達10%及更高，按目前純利率由約10%升至約13%的擴張趨勢，預期更多成分股今年盈利將能達到10%的按年增幅，有利更多行業回報廣泛好轉。

盈利預測基本假設仍面對各種風險因素如持續關稅、宏觀經濟放緩等挑戰，但上述風險因素與目前強勁的基本因素增長軌迹並存，第四季業績表現理想為標普500指數今年盈利基本因素打好基礎，投資者或可借最近美股調整吸納美國銀行業、醫療設備、軟件、中游能源及半導體等增長前景較明朗的行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪