林嘉麒：美股後市聚焦關稅、減息及通脹

恒指上周氣勢如虹，曾上衝過24,000點關，而美股納指及標普500連跌兩周，道指則輕微上升。要留意的是，早前美股的升浪，就連港股的近期氣氛，令投資者忽視了受「灰犀牛」影響的潛在可能，大家不得不注意其中的風險。

在上周投資市場看到有這個情況，早於美國總統特朗普上任前，已揚言對其他國家徵收額外關稅，上任後一如計劃以行政命令簽署，惟市場認為加幅輕微，股市指數未有反應。儘管特朗普表明未來將會再上調，市場卻無動於衷。

結果，上周五美國表示分別再對墨西哥和加拿大開徵的25%關稅，將如期於本月4日起生效，理由是芬太尼為主的毒品仍然從這些國家湧入美國。此外，特朗普以這些產品是「由中國製造和提供」，因此將向中國加徵10%關稅。投資市場迅即作出回應，中美股市均下挫，就如夢初醒一樣。

值得留意的是，美國將於4月2日對貿易夥伴課徵「對等關稅」措施將全面生效，可說是新一輪貿易戰再展開。此外，中國作為應對，商務部宣布向美國煤炭、農業機械等部分進口商品加徵10至15%關稅，又對用於國防工業的稀有金屬實施出口管制，以及用法律手段反制，如對美國大型科企展開反壟斷調查等。對比一下特朗普上任時美股指數水平，不難發現美股指數沒有反映到關稅或貿易戰的影響。

部分資金轉向債市避險

另一方面，上周五特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面時公開爭吵被迫取消記者會，引發的不單止是「吃花生看戲」的事件，同時令市場開始懷疑美國能否給烏克蘭和平，從而解決俄烏戰爭。事件發生後，資金流入債市避險，儘管規模不多，惟反映了早前投資者過分的樂觀情緒，當轉向時對資本市場的影響。

那為何風險資產仍處於安穩狀況？相信與個人消費開支(PCE)價格指數有關，上周五較好消息是聯儲局所看重的PCE數據只是溫和向上，在早前一系列報告顯示物價壓力再次升溫、消費者削減開支的情況下，終於可讓市場暫鬆一口氣。

剔除食品和能源價格的核心PCE按月上升0.3%，按年則上升2.6%，與2021年初以來的最低增幅持平。聯儲局官員表示，需要看到通脹出現實質性緩解，才會再次下調利率，特別是考慮到特朗普的政策對通脹的影響存在不確定性。

事實上，早前大市的好氣氛與市場預期今年減息的次數增加有關，也解釋了部分樂觀情緒。因此，短線股市能否再上下一個台階，與這幾個因素息息相關。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒