比亞迪折讓7.8%配股　淨籌433.8億　阿聯酋家辦參投

比亞廸指，配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。公司指，本次配股成功吸引全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資者在內的投資者參與，認購訂單多倍覆蓋。其中，阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來雙方計劃在現有合作的基礎上，邁入戰略夥伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協同效應。

總部位於阿聯酋的Al-Futtaim由家族擁有，是當地最頂尖的集團之一，業務範圍廣泛，包括汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等，亦與超過 200個國際品牌在中東和東南亞地區的超過 20個國家合作。

此次H股配售是過去10年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目。